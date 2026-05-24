Mitten in Washington

Schüsse im Umfeld des Weißen Hauses

Im Umfeld des Weißen Hauses fallen laut FBI Schüsse. US-Medien zufolge wurden zwei Personen angeschossen. Vieles ist zunächst noch unklar.

Schüsse sollen gefallen sein. Foto: Alex Brandon/AP/dpa
Schüsse sollen gefallen sein.

Washington (dpa) - In der Nähe des Weißen Hauses in der US-Hauptstadt Washington sind nach Angaben der Bundespolizei FBI Schüsse gefallen. Beamte seien vor Ort und unterstützen den Secret Service, schrieb FBI-Chef Kash Patel auf der Plattform X. Nähere Angaben machte er zunächst nicht.

Der Sender CNN berichtete unter Berufung auf einen Beamten, dass zwei Personen bei einer Auseinandersetzung mit dem Secret Service in der Nähe der Regierungszentrale angeschossen und verletzt worden seien. Auch der Sender CBS News berichtete unter Berufung auf Ermittlerkreise von zwei Verletzten, darunter soll ein Verdächtiger sein. Insgesamt sollen 15 bis 30 Schüsse gefallen sein, wie der Sender weiter berichtete.

Die Polizei der Hauptstadt teilte auf X zunächst lediglich mit, dass der für die Sicherheit des Präsidenten zuständige Secret Service wegen eines Vorfalls an einer Kreuzung im Umfeld des Weißen Hauses im Einsatz sei.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Der Secret Service reagierte. Foto: Jose Luis Magana/AP/dpa
Der Secret Service reagierte.

Nördlicher Rasenbereich nach Schussgeräuschen geräumt

Mehrere US-Medien hatten zuvor von Schussgeräuschen berichtet. Vom Sender ABC News hieß es, dass der Nordrasen des Weißen Hauses vom Secret Service geräumt worden sei. Reporter seien angewiesen worden, schnell in den Presseraum des Weißen Hauses zu laufen. Auch Reporter von CBS News berichteten, dass die Geräusche wie Schüsse geklungen hätten.

US-Präsident Donald Trump befand sich am Samstag (Ortszeit) prinzipiell im Weißen Haus. Er hatte dort unter anderem Gespräche über ein Abkommen für ein mögliches Ende des Iran-Kriegs geführt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Secret Service: Schütze nahe Weißem Haus angeschossen
USA

Secret Service: Schütze nahe Weißem Haus angeschossen

Nur wenige Blocks vom Weißen Haus entfernt fallen Schüsse: Sicherheitskräfte liefern sich eine Schießerei mit einem bewaffneten Mann – ein Jugendlicher wird getroffen.

05.05.2026

Schüsse auf Nationalgardisten - Was wir wissen und was nicht
Kriminalität

Schüsse auf Nationalgardisten - Was wir wissen und was nicht

Mitten in Washington fallen Schüsse, zwei Nationalgardisten kämpfen um ihr Leben. Präsident Trump kündigt drastische politische Konsequenzen an.

27.11.2025

USA

Fahrzeug kracht in Tor am Weißen Haus in Washington

Der US-Präsident hielt sich zum Zeitpunkt des Zusammenstoßes nicht im Weißen Haus auf. Zum Hintergrund des Vorfalls wurde zunächst nichts bekannt.

09.01.2024

US-Präsident

Nach Bissen: Hund von Joe Biden nicht mehr im Weißen Haus

Immer wieder machte der Deutsche Schäferhund des US-Präsidenten Ärger und griff Beamte des Secret Service an. Nun musste er das Weiße Haus verlassen.

05.10.2023

Nach Labortest

Medien: Im Weißen Haus gefundenes Pulver ist Kokain

Kokain gilt als Partydroge und hat an einem Regierungssitz eher nichts verloren. Nun herrscht Rätselraten, wie die Droge ausgerechnet ins Weiße Haus gelangt ist.

05.07.2023