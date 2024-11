Flüchtlinge nach Niederlage für Meloni in Italien

Brindisi (dpa) - Nach einer neuen juristischen Niederlage für Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hat Italien abermals Mittelmeer-Flüchtlinge aus einem Lager in Albanien aufnehmen müssen. Die sieben Männer aus Bangladesch und Ägypten, deren Ziel bei der Flucht aus Afrika Europa war, wurden mit einem Schiff der italienischen Küstenwache über die Adria in die Hafenstadt Brindisi gebracht. Dort gingen sie in der Nacht an Land. Zuvor hatte ein Gericht in Rom entschieden, dass eine Internierung der Migranten in einem Lager außerhalb der EU nicht rechtens sei.