Internationale Politik

Frankreich und Kanada bauen Zusammenarbeit aus

Auf einem kleinen französischen Überseegebiet nahe Kanada zeigen Macron und Carney sich geeint. Man teile eine Weltsicht und Werte - und wolle die Kooperation in schwierigen Zeiten verstärken.

Carney und Macron wollen die Zusammenarbeit ihrer Länder intensivieren. Foto: Adrian Wyld/The Canadian Press/AP/dpa
Carney und Macron wollen die Zusammenarbeit ihrer Länder intensivieren.

Saint-Pierre (dpa) - Frankreich und Kanada wollen in Energie- und Sicherheitsfragen näher aneinander rücken. Gemeinsam werde man die beiden Regierungen bitten, an einer solchen Annäherung zu arbeiten - auch mit Blick auf die Fischerei, sagte Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron nach einem Treffen mit Kanadas Premier Mark Carney im französischen Überseegebiet Saint-Pierre-et-Miquelon. Die kleine Inselgruppe liegt in Nordamerika, unweit des ostkanadischen Neufundlands.

Macron nahm dabei Bezug auf das Überseegebiet, sagte aber auch, man müsse zusammenarbeiten, um Energielieferungen sicherzustellen und die Spritpreise unter Kontrolle zu halten. Kanadische Flüssiggasprojekte könnten dazu beitragen und seien wichtig für Europa. Macron betonte zudem: «Wir glauben beide, dass unsere Länder zwei große unabhängige Nationen sind und es bleiben wollen.»

Carney kündigte auch eine verstärkte Zusammenarbeit in den Bereichen Klimaresilienz und Telekommunikation an. Auch habe man die Raumfahrtbehörden und Verteidigungsministerien beauftragt, gemeinsame Infrastruktur zu entwickeln und zu teilen. «Nur wenige Kilometer trennen Kanada und Frankreich an ihrem nächsten Punkt. Unsere Werte sind noch enger.» Neue Stürme erschütterten die Gesellschaften beider Länder, sagte Carney, darunter die Aushöhlung demokratischer Normen und neue Bedrohungen der Souveränität.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Liberaler Wahlsieg in Kanada: Carney will Trump trotzen
Zweitgrößtes Land der Erde

Liberaler Wahlsieg in Kanada: Carney will Trump trotzen

Der US-Präsident mischte die Parlamentswahl in Kanada mit Drohungen auf. Davon profitieren die Liberalen. Sieger Carney will sich ihm entgegenstellen. Verlierer Poilievre fliegt gar aus dem Parlament.

29.04.2025

Liberale Partei von Premier Carney gewinnt Wahl in Kanada

29.04.2025

Trudeau-Nachfolge: Ein Wirtschaftsexperte soll Kanada führen
Ex-Zentralbankchef

Trudeau-Nachfolge: Ein Wirtschaftsexperte soll Kanada führen

Der neue Vorsitzende der Liberalen Partei Kanadas heißt Mark Carney. Er wird Premier Justin Trudeau folgen und wohl schnelle Neuwahlen ankündigen. Gegen Donald Trump zeigt er schon jetzt klare Kante.

10.03.2025

Trudeau-Nachfolger: Mark Carney soll Kanada führen
Führungswechsel in Ottawa

Trudeau-Nachfolger: Mark Carney soll Kanada führen

Ein Wirtschaftsfachmann wird Vorsitzender der Liberalen Partei in Kanada - und damit auch Premierminister. Auf Mark Carney warten enorme Herausforderungen und wohl eine baldige Neuwahl.

09.03.2025

Führungswechsel in Ottawa

Wirtschaftsexperte Carney wird Trudeau-Nachfolger in Kanada

09.03.2025