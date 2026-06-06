Paris

Frankreichs frühere First Lady Bernadette Chirac gestorben

Bernadette Chirac prägte Frankreich als First Lady und engagierte sich für soziale Projekte. Nun ist sie im Alter von 93 Jahren gestorben.

Bernadette Chirac ist am Freitagabend im Alter von 93 Jahren gestorben. (Archivbild) Foto: CHRISTOPHE ENA/AP/dpa
Bernadette Chirac ist am Freitagabend im Alter von 93 Jahren gestorben. (Archivbild)

Paris (dpa) - Frankreichs ehemalige First Lady Bernadette Chirac ist tot. Die Witwe des früheren konservativen Präsidenten Jacques Chirac ist am Freitagabend im Alter von 93 Jahren gestorben, teilte ihre Tochter der Nachrichtenagentur AFP mit. Präsident Emmanuel Macron schrieb auf X, «eine großherzige Dame ist von uns gegangen. Die Nation teilt die Trauer ihrer Familie, ihrer Angehörigen und all jener, die sie liebten.» Als First Lady habe Bernadette Chirac «an der Seite von Präsident Jacques Chirac unsere Geschichte geprägt» und dank ihres sozialen Engagements das Schicksal von Millionen kranker Menschen.

Bernadette Chirac war bei den Menschen in Frankreich beliebt und beriet ihren Mann während seiner langen politischen Karriere. «Sie ist die Frau meines Lebens, wir haben gemeinsam so viel erreicht», schrieb Jacques Chirac, der 2019 im Alter von 86 Jahren starb, in seinen Memoiren. Bernadette Chirac ist bis heute die einzige französische First Lady geblieben, die selbst ein politisches Amt innehatte. Von 1979 bis 2015 war sie Generalrätin des Departements Corrèze.

Bernadette und Jacques Chirac lernten sich auf der Pariser Elitehochschule Sciences Po kennen und heirateten 1956. Jacques Chirac war von 1995 bis 2007 Frankreichs Präsident und zuvor zweimal Premierminister sowie Bürgermeister von Paris.

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