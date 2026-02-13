Kriminalität

Gendarm am Pariser Triumphbogen angegriffen - Terrorverdacht

Mitten in Paris wird ein Gendarm angegriffen. Der Angreifer hat ein Messer dabei. Was ist über die Hintergründe bekannt?

Am Triumphbogen wurde ein Gendarm angegriffen. Foto: Guillaume Baptiste/AFP/dpa
Am Triumphbogen wurde ein Gendarm angegriffen.

Paris (dpa) - Ein mit einem Messer bewaffneter Mann hat einen Gendarmen beim Triumphbogen in Paris angegriffen. Die Anti-Terror-Staatsanwaltschaft übernahm dazu Ermittlungen, wie die Behörde mitteilte. Wie es von der Gendarmerie hieß, wurde der Angreifer angeschossen. Zu den Hintergründen des Vorfalls am frühen Abend konnte ein Sprecher der Gendarmerie zunächst nichts sagen.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Frankreichs Innenminister Laurent Nuñez sprach von einem versuchten Angriff während der Vorbereitung zur Entzündung der sogenannten Ewigen Flamme. Diese Flamme unterhalb des Triumphbogens erinnert an verstorbene Soldaten. Nuñez zufolge habe der Mann versucht, jemanden aus der Musikkapelle der Gendarmerie anzugreifen. Der Grund dafür sei bisher nicht bekannt. Ein Gendarm habe daraufhin - regelkonform - seine Waffe genutzt.

Der Angreifer befindet sich dem Innenminister zufolge in einem ernsten Zustand. Laut der Zeitung «Le Parisien» schwebt er in Lebensgefahr. Er soll wegen Radikalisierung überwacht worden sein, berichtete der Sender France Info. Der Gendarm soll nicht verletzt sein, berichtete der Sender BFMTV unter Verweis auf Kreise. 

Im Gegensatz zu Polizeibeamten gehören Gendarmen formell zur französischen Armee. Polizei und Gendarmerie haben als Sicherheitskräfte unterschiedliche Aufgabengebiete.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Jugendlicher bei Faschingsfeier mit Messer angegriffen
Kriminalität

Jugendlicher bei Faschingsfeier mit Messer angegriffen

In einem Festzelt wollen Menschen ausgelassen Fasching feiern. Dann wird die fröhliche Stimmung auf einmal getrübt: Polizei und Sanitäter rücken an.

03.03.2025

Messerattacke auf Polizisten nahe Pariser Champs-Élysées
Polizeieinsatz

Messerattacke auf Polizisten nahe Pariser Champs-Élysées

Bei einem Einsatz nahe der Champs-Élysées in Paris sticht ein Mann auf einen Polizisten ein. Ein anderer Beamter schießt den Angreifer nieder.

18.07.2024

Anti-Terror-Soldat bei Messerattacke in Paris verletzt
Innere Sicherheit

Anti-Terror-Soldat bei Messerattacke in Paris verletzt

Kurz vor dem Start der Olympischen Spiele wird in Paris ein zum Schutz eingesetzter Soldat bei einer Messerattacke verletzt. Sein Leben ist nicht in Gefahr. Der Angreifer wurde festgenommen.

15.07.2024

Kriminalität

Messerangreifer verletzt drei Menschen in Pariser Bahnhof

Sechs Monate vor Start der Olympiade schreckt ein Angriff mit drei Verletzten Paris auf. Es ist wohl kein Terror, laut Polizei ist der Täter psychisch krank. Dennoch bleibt die Frage der Sicherheit.

03.02.2024

Kriminalität

Deutscher bei mutmaßlicher Terror-Attacke in Paris getötet

Ein mutmaßlicher Islamist ersticht in Paris einen Deutschen. Der mutmaßliche Täter wird festgenommen. Auch der Nahost-Krieg könnte ein Motiv für seine Tat sein. Klar ist: Der Täter war polizeibekannt.

03.12.2023