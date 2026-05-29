Umbenennung von Institutionen

Gericht: Der Name Trump darf nicht auf Kennedy Center stehen

Der US-Präsident will sich mit seinem Namen vielerorts verewigen. Doch ein Gericht schiebt ihm einen Riegel vor: Sein Name muss wieder von einer Fassade eines weltberühmten Gebäudes weg.

Der Name Trump muss wieder verschwinden (Archivbild). Foto: Jacquelyn Martin/AP/dpa
Der Name Trump muss wieder verschwinden (Archivbild).

Washington (dpa) - US-Präsident Donald Trump hat bei seinem Bestreben, wichtige US-Institutionen umzubenennen und mit seinem Namen zu versehen, eine herbe Niederlage vor Gericht kassiert. Ein Richter in der US-Hauptstadt Washington ordnete an, dass Trumps Name wieder von der Fassade der weltberühmten Kulturinstitution Kennedy Center verschwinden muss. Zudem darf das Zentrum zumindest vorläufig doch nicht wie von Trump geplant im Sommer für zwei Jahre wegen Renovierungsarbeiten geschlossen werden, wie aus den Gerichtsakten hervorgeht.

Trump hatte das Kennedy Center kurz nach seinem Amtsantritt vor gut einem Jahr unter seine Kontrolle gebracht und einen Kampf gegen «anti-amerikanische Propaganda» in der Kulturwelt angekündigt. Er entließ mehrere Mitglieder des Kuratoriums, übernahm den Vorsitz und beauftragte seinen Vertrauten Richard Grenell, die Institution neu auszurichten. Im Dezember wurde das Kennedy Center in Trump Kennedy Center umbenannt. Das führte zu großem Protest, Künstler sagten Auftritte ab.

In dem Bau des Kennedy Centers am Potomac-Fluss werden traditionell alle Genres von Theater, Tanz und Musik gezeigt. Das Haus wurde nach dem früheren Präsidenten John F. Kennedy (1917-1963) benannt.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Das Gericht begründete die Entscheidung damit, dass der Kongress einst dem Kennedy Center seinen Namen gegeben habe. Folglich dürfe auch nur der Kongress diesen ändern.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Trumps Kennedy Center soll neue Leitung bekommen
Grenell tritt vor Umbau ab

Trumps Kennedy Center soll neue Leitung bekommen

Donald Trump brachte Washingtons größte Kultureinrichtung unter seine Kontrolle - und einen umstrittenen Vertrauten an deren Spitze. Nun soll ein neuer Chef den Umbau des Kennedy Centers überwachen.

14.03.2026

Trump will Washingtons Kennedy Center für Umbau schließen
Baupläne der US-Regierung

Trump will Washingtons Kennedy Center für Umbau schließen

Als Donald Trump dem Kulturhaus seinen eigenen Namen hinzufügen ließ, gab es von Künstlern Protest. Jetzt treibt der Präsident den Umbau voran.

02.02.2026

Wegen Trump: Glass sagt Werk-Premiere in Kennedy Center ab
Weltberühmter Komponist

Wegen Trump: Glass sagt Werk-Premiere in Kennedy Center ab

Seit Jahrzehnten ist das Kennedy Center in Washington für Musik, Tanz und Theater berühmt. Doch jetzt hat US-Präsident Trump dort die Kontrolle übernommen - und die Künstler-Absagen häufen sich.

27.01.2026

Gala im Kennedy Center mit Novum: Trump auf der Bühne
Kultur-Auszeichnung

Gala im Kennedy Center mit Novum: Trump auf der Bühne

Für gewöhnlich verfolgen US-Präsidenten die Auszeichnung für Künstler im Kennedy Center als Zuschauer. Nicht so Donald Trump. Er hat in dem Kulturzentrum viel verändert - und tritt lieber selbst auf.

08.12.2025

US-Vize Vance und Ehefrau im Kennedy Center ausgebuht
Konzertbesuch

US-Vize Vance und Ehefrau im Kennedy Center ausgebuht

Die Zuschauer im Kennedy Center machten US-Vize J.D. Vance und Second Lady Usha unmissverständlich klar, was sie von ihnen halten. Die Szene ist nur ein weiteres Kapitel in Trumps Kulturkampf.

14.03.2025