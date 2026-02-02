Baupläne der US-Regierung

Trump will Washingtons Kennedy Center für Umbau schließen

Als Donald Trump dem Kulturhaus seinen eigenen Namen hinzufügen ließ, gab es von Künstlern Protest. Jetzt treibt der Präsident den Umbau voran.

Die Kultureinrichtung soll nach dem Willen des US-Präsidenten für einen Umbau rund zwei Jahre geschlossen werden. (Archivbild) Foto: Jacquelyn Martin/AP/dpa
Die Kultureinrichtung soll nach dem Willen des US-Präsidenten für einen Umbau rund zwei Jahre geschlossen werden. (Archivbild)

Washington (dpa) - Erst hat US-Präsident Donald Trump dem Kennedy Center in Washington unter öffentlichem Protest seinen eigenen Namen hinzugefügt, jetzt will er das Kulturhaus nach seinen Wünschen umgestalten. Dafür solle das «Trump Kennedy Center» im Herzen der US-Hauptstadt im Juli für rund zwei Jahre schließen, kündigte der Republikaner auf seiner Plattform Truth Social an. Trump will eigenen Angaben zufolge aus dem Haus den besten Ort für Musik, Kunst und Entertainment weltweit machen. Die US-Regierung betonte immer wieder, dass der Komplex in einem schlechten Zustand und renovierungsbedürftig sei.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

In dem prunkvollen Bau des Kennedy Centers am Potomac-Fluss werden traditionell alle Genres von Theater, Tanz und Musik gezeigt. Das Haus wurde nach dem früheren Präsidenten John F. Kennedy (1917-1963) benannt. Im Dezember wurde Trumps Name offiziell hinzugefügt. Das hatte zu Protest geführt: Mehrere Künstlerinnen und Gruppen sagten ihre Auftritte ab. 

Trump hatte bereits kurz nach seinem Amtsantritt mehrere Mitglieder des Kuratoriums des Kennedy Centers entlassen, selbst den Vorsitz übernommen und den früheren US-Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, zum Präsidenten gemacht.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Wegen Trump: Glass sagt Werk-Premiere in Kennedy Center ab
Weltberühmter Komponist

Wegen Trump: Glass sagt Werk-Premiere in Kennedy Center ab

Seit Jahrzehnten ist das Kennedy Center in Washington für Musik, Tanz und Theater berühmt. Doch jetzt hat US-Präsident Trump dort die Kontrolle übernommen - und die Künstler-Absagen häufen sich.

27.01.2026

Gala im Kennedy Center mit Novum: Trump auf der Bühne
Kultur-Auszeichnung

Gala im Kennedy Center mit Novum: Trump auf der Bühne

Für gewöhnlich verfolgen US-Präsidenten die Auszeichnung für Künstler im Kennedy Center als Zuschauer. Nicht so Donald Trump. Er hat in dem Kulturzentrum viel verändert - und tritt lieber selbst auf.

08.12.2025

Westjordanland: Netanjahu treibt umstrittene Baupläne voran
Nahost

Westjordanland: Netanjahu treibt umstrittene Baupläne voran

Israels Ministerpräsident unterzeichnet eine Vereinbarung, um die Bebauung eines strategisch wichtigen Gebiets im Westjordanland voranzubringen. Er sagt, es werde keinen palästinensischen Staat geben.

11.09.2025

US-Vize Vance und Ehefrau im Kennedy Center ausgebuht
Konzertbesuch

US-Vize Vance und Ehefrau im Kennedy Center ausgebuht

Die Zuschauer im Kennedy Center machten US-Vize J.D. Vance und Second Lady Usha unmissverständlich klar, was sie von ihnen halten. Die Szene ist nur ein weiteres Kapitel in Trumps Kulturkampf.

14.03.2025

Trump will auch im Kennedy-Kulturzentrum das Sagen haben
Bedeutende Kulturinstitution

Trump will auch im Kennedy-Kulturzentrum das Sagen haben

Der US-Präsident greift nach der Kultur: Ihm unliebsame Shows mit Dragqueens soll es im Kennedy-Center nicht mehr geben. Deshalb will er sich dort zum Boss machen.

08.02.2025