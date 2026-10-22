Proteste gegen US-Präsidenten

«Großartig»: Trump bejubelt Prügel für Wahlkampf-Störer

Erneut werden bei einer Rede Donald Trumps etliche Störer abgeführt. Doch diesmal kommt es auch zu Übergriffen. Der Präsident fragt anerkennend: «Wer ist der Typ, der diesen Schlag gelandet hat?»

Trump feierte die Gewalt gegen Störer seiner Rede. Foto: Mike Stewart/AP/dpa
Trump feierte die Gewalt gegen Störer seiner Rede.

Pendleton (dpa) - Bei einem Wahlkampfauftritt von US-Präsident Donald Trump im Bundesstaat South Carolina ist es zu gewalttätigen Angriffen auf Störer im Publikum gekommen. «Der hat voll einen abbekommen», sagte Trump, nachdem einer der Störer in der Menschenmenge zu Boden ging. Über ihm war auf Aufnahmen des Senders Fox News ein weiterer Zuschauer zu sehen, der mehrfach zum Schlag ausholte. «Das war großartig», jubelte Trump. Danach fragte er anerkennend: «Wer ist der Typ, der diesen Schlag gelandet hat?»

Bereits in den ersten Minuten hatten etliche Menschen die Veranstaltung mit Zwischenrufen gestört - ähnlich wie bei einem Auftritt am Vortag in North Carolina. In der Regel wurden sie binnen Sekunden von Beamten abgeführt. Fernsehaufnahmen zeigten auch einen zweiten Fall, in dem ein Zuschauer einen jungen Mann tätlich angriff, der bereits von Sicherheitskräften abgeführt wurde.

Trump warb in South Carolina für die Kandidatin Darline Graham, die für die Republikaner in den Senat einziehen soll. In knapp zwei Wochen finden in den USA die Zwischenwahlen statt, bei denen die Republikaner ihre dünne Mehrheit im Kongress verteidigen wollen.

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