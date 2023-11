Guterres «geschockt» nach Angriffen auf UN-Schulen in Gaza

New York (dpa) - UN-Generalsekretär António Guterres hat sich zutiefst geschockt über Angriffe auf zwei UN-Schulen in Gaza gezeigt. «Dutzende Menschen - viele Frauen und Kinder - wurden getötet und verletzt, als sie Schutz auf Gelände der Vereinten Nationen suchten», teilte Guterres am Sonntag in New York mit. «Ich betone erneut, dass UN-Gelände unverletzbar ist», sagte er weiter.