US-Militär

Hegseth: Öffentliche Militärhinrichtung von Attentäter

US-Verteidigungsminister Hegseth will die geplante Erschießung des verurteilten Attentäters Nidal Hasan öffentlich durchführen. Wie das ganz konkret aussehen soll, bleibt noch unklar.

US-Verteidigungsminister Pete Hegseth hat angekündigt, die geplante Erschießung eines Attentäters öffentlich stattfinden zu lassen. (Archivbild) Foto: Kay Nietfeld/dpa
US-Verteidigungsminister Pete Hegseth hat angekündigt, die geplante Erschießung eines Attentäters öffentlich stattfinden zu lassen. (Archivbild)

Washington (dpa) - US-Verteidigungsminister Pete Hegseth will die geplante Erschießung eines zum Tode verurteilten Attentäters auf einem Militärstützpunkt öffentlich stattfinden lassen. Man werde dafür sorgen, dass Menschen die Hinrichtung des ehemaligen Militärpsychiaters Nidal Hasan öffentlich beobachten könnten, sagte Hegseth dem rechtskonservativen US-Sender Real America's Voice. «Die Menschen müssen verstehen, dass solche Taten schwerwiegende Konsequenzen haben.» 

Die Hinrichtung ist für den 3. Dezember auf dem Militärstützpunkt Fort Hood im Bundesstaat Texas geplant. Hasan hatte 2009 auf dem Militärstützpunkt das Feuer auf Soldaten eröffnet und 13 Menschen getötet. 32 weitere Menschen wurden verletzt. Der damalige Militärpsychiater wurde 2013 von einem Militärgericht zum Tode verurteilt.

Öffentliche Erschießungen wurden in den USA unter anderem während des Amerikanischen Bürgerkriegs im 19. Jahrhundert als Abschreckung eingesetzt. Die bislang letzte Hinrichtung durch ein Erschießungskommando des US-Militärs fand 1945 statt. Die letzte allgemein öffentliche Hinrichtung in den USA war 1936: Damals wurde im Bundesstaat Kentucky ein Mann vor Tausenden Schaulustigen gehängt. Ob Hegseth nun eine ähnlich öffentliche Hinrichtung oder lediglich die Anwesenheit ausgewählter Zeugen und Personen beziehungsweise eine Übertragung plant, blieb zunächst unklar.

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