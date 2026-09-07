Geheimprojekt

IAEA-Chef: Assads Reaktor war für Atomwaffen konfiguriert

Die geheime Anlage wurde einst von Israel bombardiert und ging nie in Betrieb. Nun wird die nukleare Vergangenheit der Assad-Ära aufgearbeitet. Wie UN-Atomwächter das frühere Nuklearprogramm bewerten.

Grossi gab weitere Details zum früheren syrischen Atomprogramm bekannt. (Archivbild) Foto: -/kyodo/dpa
Grossi gab weitere Details zum früheren syrischen Atomprogramm bekannt. (Archivbild)

Wien (dpa) - Eine geheime syrische Anlage aus der Regierungszeit des früheren Präsidenten Baschar al-Assad war nach Angaben des obersten UN-Atomwächters für Atomwaffen konfiguriert. Er urteile zwar nicht über die früheren Absichten Syriens, sagte der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), Rafael Grossi. Doch er wies darauf hin, dass ein nie fertiggestellter Reaktor für die effiziente Produktion für Material ausgelegt gewesen sei, das «direkt für die Herstellung von Nuklearwaffen» tauglich gewesen wäre.

Die IAEA arbeitet derzeit zusammen mit der aktuellen Regierung in Damaskus das frühere Atomprogramm auf. Zuletzt haben IAEA-Fachleute tonnenweise geheime Bestände an Uran und Reaktorbrennstäben aus der Ära Assad in Syrien sichergestellt.

Israel hatte 2007 die Baustelle für den beinahe fertiggestellten Kernreaktor angegriffen und zerstört. Bereits 2011 war die IAEA zum Schluss gekommen, dass diese Anlage Ähnlichkeiten mit einem Reaktor im Atomwaffen-Staat Nordkorea aufweise. Ob die syrische Anlage für ein militärisches Nuklearprogramm tauglich war, hatte die IAEA damals nicht dezidiert erklärt. Die frühere syrische Führung hatte solche Absichten bestritten.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

IAEA-Chef rät auch dem Iran zu Transparenz

Während die aktuelle syrische Regierung das frühere Atomprogramm offengelegt hat, blockiert die Führung des Iran seit Monaten die Zusammenarbeit mit der IAEA. Unter anderem erhalten IAEA-Fachleute keine Erklärungen zu früheren iranischen Atomanlagen, deren Zweck noch immer ungeklärt ist.

Syrien und der Iran seien zwar zwei verschiedene Fälle, sagte Grossi. Doch wies er darauf hin, dass die transparente Haltung Syriens seit dem Sturz Assads auch dabei helfe, Beziehungen mit anderen Staaten wieder aufzubauen. «Das sollte vielleicht auch andernorts zu denken geben», sagte Grossi mit Blick auf Teheran.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
IAEA: Iran verweigert Kooperation mit Atominspektoren
Hoch angereichertes Uran

IAEA: Iran verweigert Kooperation mit Atominspektoren

Der Krieg zwischen Iran und USA eskaliert erneut. Auch von den UN-Atomwächtern kommen keine guten Nachrichten: Teheran gibt keine Informationen über sein Nuklearprogramm preis.

01.09.2026

Syrien gibt Inspektoren Zugang zu Atommaterial aus Assad-Ära
IAEA

Syrien gibt Inspektoren Zugang zu Atommaterial aus Assad-Ära

Lange konnten mutmaßliche Atomaktivitäten in Syrien nicht untersucht werden. Nach Assads Sturz kam Bewegung in die Sache. Nun geht die neue Regierung einen großen Schritt auf die UN-Atomwächter zu.

18.08.2026

IAEA: Neue Schäden an Gebäuden iranischer Atomanlage
Iran-Krieg

IAEA: Neue Schäden an Gebäuden iranischer Atomanlage

Israel und die USA wollen verhindern, dass der Iran Atomwaffen entwickelt. Auch damit begründen sie die Angriffe auf das Land. Nun bestätigt die IAEA neue Schäden an einer Urananreicherungsanlage.

03.03.2026

Iran und IAEA vereinbaren Weg zu neuen Atominspektionen
Treffen in Kairo

Iran und IAEA vereinbaren Weg zu neuen Atominspektionen

Nach den Angriffen auf Irans Atomanlagen hatte Teheran seine Kooperation mit den UN-Atomwächtern auf Eis gelegt. Nun wurde ein Weg zur Deeskalation vereinbart. Der Iran stellt jedoch Bedingungen.

09.09.2025

IAEA-Chef warnt vor Angriff auf iranische Atomanlagen
Atomstreit

IAEA-Chef warnt vor Angriff auf iranische Atomanlagen

Israel und westliche Staaten wollen verhindern, dass der Iran eine Atomwaffe baut. Militärisches Eingreifen könnte laut dem obersten UN-Atomwächter das Gegenteil bewirken.

10.06.2025