Indigenen-Rechte: Historisches Referendum spaltet Australien

Solche Szenen sind beispielhaft für die tiefe Kluft, die Australiens Gesellschaft durchzieht. Seit langem hat keine Frage das Land mehr so beschäftigt und gespalten wie jene, ob die indigene Bevölkerung eine eigene, in der Verfassung verankerte Stimme im Parlament bekommen soll. Am Samstag wird per Referendum abgestimmt - es ist die erste Volksabstimmung in Down Under seit 24 Jahren.