Iran-Krieg

Irans Streitkräfte melden Angriff auf US-Flugzeugträger

Irans Streitkräfte berichten von einem Drohnenangriff auf die «USS Abraham Lincoln». Sie soll sich der Küste iranischen Angaben nach genähert haben.

Iran teilt mit, ein US-Flugzeugträger sei angegriffen worden. (Archivbild) Foto: Sepahnews/ZUMA Press Wire/dpa
Iran teilt mit, ein US-Flugzeugträger sei angegriffen worden. (Archivbild)

Teheran (dpa) - Irans Streitkräfte haben nach eigenen Angaben einen US-Flugzeugträger attackiert. Der Flugzeugträger «USS Abraham Lincoln» sei von Kampfdrohnen der Marine der Revolutionsgarden getroffen worden, berichtete der staatliche iranische Rundfunk. Nachdem sich das Schiff nur wenige Hundert Kilometer der iranischen Küste genähert habe, sei es attackiert worden, hieß es in dem Bericht unter Berufung auf das zentrale Hauptquartier «Chatam Al-Anbija», das in Kriegszeiten das Kommando im Generalstab übernimmt. Dafür gab es von US-Seite zunächst keine Bestätigung.

