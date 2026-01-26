Konflikte

US-Flugzeugträger befindet sich nun näher am Iran

Seit den vergangenen Wochen ist bekannt, dass die USA angesichts der Spannungen mit dem Iran Militär nach Nahost verlegen. Nun gibt es ein Update.

Der Flugzeugträger «USS Abraham Lincoln» wurde in den Zuständigkeitsbereich des Regionalkommandos des US-Militärs verlegt, das den Nahen Osten inklusive des Irans umfasst. (Handout) Foto: Seaman Daniel Kimmelman/US Navy/AP/dpa
Der Flugzeugträger «USS Abraham Lincoln» wurde in den Zuständigkeitsbereich des Regionalkommandos des US-Militärs verlegt, das den Nahen Osten inklusive des Irans umfasst. (Handout)

Washington (dpa) - Der Flugzeugträger «USS Abraham Lincoln» ist im Zuständigkeitsbereich des Regionalkommandos des US-Militärs Centcom angekommen, das den Nahen Osten inklusive des Irans umfasst. Die Flugzeugträgerkampfgruppe werde aktuell im Nahen Osten eingesetzt, «um die regionale Sicherheit und Stabilität zu fördern», teilte Centcom auf der Plattform X mit. Am Montag war der Flugzeugträger demnach im Indischen Ozean unterwegs. Nähere Angaben zur Position gab es nicht.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

US-Präsident Donald Trump hatte ein militärisches Eingreifen seines Landes im Iran zuletzt nicht ausgeschlossen. «Wir haben eine riesige Flotte, die in diese Richtung unterwegs ist», sagte der Republikaner vor ein paar Tagen vor Journalisten. «Und vielleicht müssen wir sie nicht einsetzen, wir werden sehen», fügte er hinzu. Viele Schiffe befänden sich nur für den Fall der Fälle auf dem Weg in die Region. «Ich würde es vorziehen, wenn nichts passiert, aber wir beobachten sie sehr genau», sagte Trump über den Iran. 

Bereits zuvor hatten US-Medien berichtet, dass der Flugzeugträger «USS Abraham Lincoln» und Begleitschiffe auf dem Weg vom Südchinesischen Meer in die Region seien. Der von einem Atomreaktor angetriebene Flugzeugträger transportiert normalerweise mehrere Tausend Soldaten sowie Dutzende Kampfflugzeuge und wird von Zerstörern der Marine begleitet. 

Im Iran waren Proteste Ende Dezember zunächst durch eine Wirtschaftskrise ausgelöst worden. Rasch entwickelten sich die Demonstrationen jedoch zu politischen Aufständen gegen das autoritäre Herrschaftssystem der Islamischen Republik. Der Sicherheitsapparat ging brutal gegen die Proteste vor und schlug sie nieder. Tausende Demonstranten wurden getötet. Trump reagierte darauf wiederholt mit Drohungen - das schürte die Sorge vor einer militärischen Eskalation in der Region.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Trump: Riesige Flotte ist auf dem Weg Richtung Iran
Konflikte

Trump: Riesige Flotte ist auf dem Weg Richtung Iran

Schon in der vergangenen Woche wurde publik, dass die USA angesichts der Spannungen mit Iran Militär nach Nahost verlegen. Nun äußert sich auch Trump dazu.

23.01.2026

USA verlegen Medien zufolge Flugzeugträger nach Nahost
Zunehmende Spannungen

USA verlegen Medien zufolge Flugzeugträger nach Nahost

Präsident Trump droht immer wieder mit einem Eingreifen im Iran. Bislang sind Militäraktionen ausgeblieben. Nun verlegen die USA Medienberichten zufolge noch mehr Kräfte in die Region.

16.01.2026

Iran zieht angeblich Militär aus dem Jemen ab
Lage im Überblick

Iran zieht angeblich Militär aus dem Jemen ab

Die Spannungen zwischen Washington und Teheran nehmen zu. Das US-Militär fliegt verstärkte Angriffe gegen die mit dem Iran verbündeten Huthi im Jemen. Beginnen bald Gespräche über ein Atomabkommen?

04.04.2025

USA reduzieren Flugzeugträger-Präsenz in Nahost-Region
Die Lage im Überblick

USA reduzieren Flugzeugträger-Präsenz in Nahost-Region

Die USA lassen einen Flottenverband die Heimreise antreten. Die kriegerischen Zustände in Nahost bleiben. In Rafah findet das israelische Militär viele Tunnels, aber keinen, der zum Schmuggel taugt.

13.09.2024

Nahost-Konflikt

USA verlegen weitere Kriegsschiffe ins östliche Mittelmeer

«Die Aufstockung der US-Streitkräfte signalisiert das unerschütterliche Engagement der Vereinigten Staaten für die Sicherheit Israels und unsere Entschlossenheit», heißt es aus Washington.

15.10.2023