Krieg in Nahost

Israel greift erneut Vororte von Beirut an

Im Raum Beirut kommt es zur lauten Explosion - kurz darauf steigt Rauch auf. Die neuen israelischen Angriffe im Umfeld der Hauptstadt bringen die offiziell geltende Waffenruhe weiter ins Wanken.

Israel hat die Angriffe in Beiruts Vororten seit einer offiziellen Waffenruhe im April eigentlich reduziert. (Archivbild) Foto: Hassan Ammar/AP/dpa
Israel hat die Angriffe in Beiruts Vororten seit einer offiziellen Waffenruhe im April eigentlich reduziert. (Archivbild)

Beirut/Tel Aviv (dpa) - Israels Armee hat trotz der eigentlich verkündeten Waffenruhe die Vororte der libanesischen Hauptstadt Beirut angegriffen. Die Armee habe «Terroristen-Hauptquartiere» als Reaktion auf den Beschuss Israels durch die Hisbollah angegriffen, teilten Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und Verteidigungsminister Israel Katz mit. 

Videos von Augenzeugen zeigten dichte Rauchwolken in den als Dahija bekannten Vororten von Beirut, die als Hochburg der Hisbollah gelten, aber auch dicht bewohnt sind. Augenzeugen beschrieben schwere Zerstörung an einem der Gebäude über mehrere Stockwerke.

Israel hatte seit Inkrafttreten einer offiziellen Waffenruhe Mitte April die Angriffe deutlich eingeschränkt. US-Präsident Donald Trump hatte auch einen Stopp israelischer Angriffe in dem Gebiet und ein Ende von Angriffen der Hisbollah auf Israel verkündet. Israel hatte jedoch damit gedroht, diese Gebiete bei Hisbollah-Attacken auf Israel erneut anzugreifen und die Bewohner der Vororte erneut Mal zur Flucht gedrängt. 

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«Wir werden nicht zulassen, dass die Hisbollah auf unser Gebiet und unsere Gemeinden schießt - und wir werden entsprechend handeln», sagte Netanjahu zum Beginn einer Kabinettssitzung heute. Im Libanon habe die israelische Armee im Laufe einer Woche 350 «Terroristen» getötet. «Wir greifen sie sehr hart an, und wir wissen, dass die Hisbollah auf der Flucht ist», sagte Netanjahu.

In der Nacht zum Donnerstag hatten sich Israel und der Libanon nach US-Angaben auf einen neuen Anlauf zur Umsetzung der bisher faktisch kaum wirksamen Waffenruhe geeinigt. Die Hisbollah lehnte die vereinbarten Bedingungen ab, kurz darauf erfolgten neue Angriffe der mit dem Iran verbündeten Miliz.

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