Nahost-Konflikt

Israel: Ranghöchster Hamas-Führer in Gaza überlebt Angriff

Bei einem israelischen Luftangriff im Gazastreifen sind am Wochenende mehrere Menschen getötet worden. Israel zielte auf den ranghöchsten Hamas-Führer in dem Küstengebiet ab - doch der hat überlebt.

Bei dem israelischen Luftangriff auf einen Hamas-Führer wurden nach Angaben von Rettungskräften mindestens fünf Palästinenser getötet. Foto: Jehad Alshrafi/AP/dpa
Bei dem israelischen Luftangriff auf einen Hamas-Führer wurden nach Angaben von Rettungskräften mindestens fünf Palästinenser getötet.

Tel Aviv/Gaza (dpa) - Der nach israelischen Angaben ranghöchste Hamas-Führer im Gazastreifen hat einen Luftangriff der Streitkräfte am Samstag überlebt. Das Militär bestätigte entsprechende Medienberichte auf Nachfrage. Bei Ali al-Omari soll es sich laut dem israelischen Sender Kan um einen führenden Kandidaten für die geplante geheime Wahl eines Hamas-Führers im Gazastreifen handeln. Laut der Armee ist er der stellvertretende Vorsitzende des Politbüros der Hamas in Gaza. 

Bei dem Angriff sind nach Angaben palästinensischer Rettungskräfte mindestens fünf Menschen getötet worden. Laut medizinischen Quellen im Schifa-Krankenhaus wurden bei dem Angriff auf eine Wohnung in einem Haus im Westen der Stadt Gaza zudem mindestens fünf weitere Menschen teils schwer verletzt.

Al-Omari war laut Militär als rechte Hand des in der Zwischenzeit getöteten Hamas-Chefs Jihia al-Sinwar tätig. Dabei sei er auch in die Entscheidungen bezüglich des Massakers am 7. Oktober 2023 in Israel involviert gewesen, hieß es weiter. Israel habe angegriffen, während al-Omari in einer Wohnung gewesen sei, die von der Hamas für Terroraktivitäten benutzt worden sei. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Bericht: Tote bei israelischem Luftangriff auf Gaza
Nahost

Bericht: Tote bei israelischem Luftangriff auf Gaza

Bei einem israelischen Luftangriff im Gazastreifen sterben wieder Menschen. Laut einem israelischen Militärkorrespondenten wollte die Armee ein hochrangiges Hamas-Mitglied gezielt töten.

03.10.2026

Israels Militär bestätigt Tod von Hamas-Chef im Gazastreifen
Nahost

Israels Militär bestätigt Tod von Hamas-Chef im Gazastreifen

Das israelische Militär hat den Tod des militärischen Führers der Hamas im Gazastreifen bei einem israelischen Luftangriff bestätigt. Er galt als letzter Drahtzieher des Angriffs vom 7. Oktober.

16.05.2026

Hamas-Mitglied: Al-Haja hat Angriff in Doha überlebt
Nahost

Hamas-Mitglied: Al-Haja hat Angriff in Doha überlebt

Jihia al-Sinwar, Mohammed Deif, Ismail Hanija - Israel hat seit Beginn des Gaza-Kriegs mehrere ranghohe Hamas-Anführer und Kommandeure getötet. Wer kam beim Angriff in Katar ums Leben?

09.09.2025

Nahost

Hamas-Führer im Iran getötet - Drohungen gegen Israel

Bei einem Besuch im Iran wird der Auslandschef der Hamas gezielt getötet. Teheran und die Hamas beschuldigen Israel. Viele Länder zeigen sich besorgt.

31.07.2024

Krieg in Nahost

Söhne und Enkel von Hamas-Chef bei Angriff Israels getötet

Der Auslandschef der Hamas führt Berichten zufolge ein Luxusleben in Katar, während die Palästinenser unter katastrophalen Umständen leben. Hanija hat nun aber Opfer in der engsten Familie zu beklagen.

11.04.2024