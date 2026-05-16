Nahost

Israels Militär bestätigt Tod von Hamas-Chef im Gazastreifen

Das israelische Militär hat den Tod des militärischen Führers der Hamas im Gazastreifen bei einem israelischen Luftangriff bestätigt. Er galt als letzter Drahtzieher des Angriffs vom 7. Oktober.

Hamas-Führer al-Haddad wurde bei einem israelischen Luftangriff im Stadtteil Rimal getötet. (Archivbild) Foto: Jehad Alshrafi/AP/dpa
Hamas-Führer al-Haddad wurde bei einem israelischen Luftangriff im Stadtteil Rimal getötet. (Archivbild)

Tel Aviv (dpa) - Das israelische Militär und der Inlandsgeheimdienst Schin Bet haben den Tod des Militärchefs der Hamas im Gazastreifen, Iss al-Did al-Haddad, bei einem israelischen Luftangriff am Vortag bestätigt. Al-Haddad wurde in einer Mitteilung als einer der Architekten des Terrorangriffs am 7. Oktober 2023 bezeichnet. Bei dem Angriff töteten Terroristen der Hamas und andere Islamisten rund 1.200 Menschen in Israel und verschleppten mehr als 250 in den Gazastreifen.

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Al-Haddad war nach der Tötung von Mohammed Sinwar zum Militärchef der Hamas im Gazastreifen aufgerückt. Nach israelischen Militärangaben gehörte er zu den dienstältesten Kommandeuren der Hamas. Er habe sich der Terrororganisation in ihrer Gründungsphase angeschlossen, hieß es. Israel hat eine Reihe politischer und militärischer Führer der Hamas gezielt getötet.

Eine offizielle Bestätigung des Todes durch die Hamas gibt es bisher nicht. Seine Familie bestätigte hingegen, dass al-Haddad, seine Frau und eine seiner Töchter bei dem israelischen Angriff in einem Stadtteil von Gaza am Freitag ums Leben gekommen sei.

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