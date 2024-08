Israel erklärt einflussreichen Hamas-Militärchef für tot

Die Tötung der Nummer zwei der Islamisten-Organisation in Gaza hatte für Israel stets hohe Priorität. Mit einem Luftangriff zu diesem Zwecke nahm Israel eine hohe Zahl toter Palästinenser in Kauf.

In der iranischen Hauptstadt Teheran nahmen Tausende Menschen an einer staatlich organisierten Trauerzeremonie für Hanija teil. Anwesend war auch die gesamte politische Elite des Irans, unter anderem der oberste Führer Ajatollah Chamenei und der neue Präsident Massud Peseschkian.

In Erwartung möglicher Vergeltungsschläge des Irans und seiner Verbündeten ist die israelische Armee in höchste Alarmbereitschaft versetzt worden. Der israelische Rundfunk meldete, die Luftabwehr des Landes sei in maximaler Bereitschaft. Kampfjets patrouillieren demnach im Luftraum des Landes, und Bodentruppen an den Grenzen erhöhten ihre Gefechtsbereitschaft.