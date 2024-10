Israels Armee: Nicht südlich des Litani-Flusses fahren

Tel Aviv (dpa) - Nach Beginn der Bodenoffensive hat die israelische Armee Libanesen davor gewarnt, in den Süden des Libanons zu fahren. Der israelische Armeesprecher veröffentlichte in arabischer Sprache bei X eine «dringende Warnung an die Bewohner des Süd-Libanon». Es komme im südlichen Abschnitt des Landes «zu intensiven Kämpfen, bei denen Hisbollah-Mitglieder das zivile Umfeld und die Bevölkerung als menschliche Schutzschilde für Angriffe ausnutzen».