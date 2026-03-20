Nahost

Israels Luftwaffe fliegt weitere Angriffswelle im Iran

Auch knapp drei Wochen nach Beginn der amerikanisch-israelischen Angriffe gegen den Iran ist Teheran weiter in der Lage, Raketen auf Israel abzufeuern. Israel setzt zu neuen Attacken an.

Israels Luftwaffe setzt ihre Angriffe im Iran fort. (Archiuvbild) Foto: Ariel Schalit/AP/dpa
Israels Luftwaffe setzt ihre Angriffe im Iran fort. (Archiuvbild)

Tel Aviv/Teheran (dpa) - Israels Luftwaffe greift weiter im Iran an. Die Streitkräfte hätten eine neue «Welle» an Attacken im ganzen Land begonnen, teilte die israelische Armee in der Nacht mit. Ziel sei «Infrastruktur des iranischen Terrorregimes», hieß es in einer kurzen Mitteilung auf Telegram ohne nähere Einzelheiten. Kurz zuvor hatte der Iran gleich mehrere Raketensalven auf Israel abgefeuert. Berichte über Verletzte oder größere Schäden gab es nicht.

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Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu hatte zuvor noch laut der Zeitung «Times of Israel» gesagt: «Der Iran ist schwächer denn je.» Nach knapp drei Wochen Krieg könne der Iran kein Uran mehr anreichern und auch keine ballistischen Raketen mehr herstellen. Die Angriffe auf die Islamische Republik würden dennoch weitergehen, «so lange dies notwendig ist», sagte Netanjahu.

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