Jahrestag des EU-Beitritts Polens - «Sternstunde für Europa»

Frankfurt (Oder)/Slubice (dpa) - Der Polen-Beauftragte der Bundesregierung, Dietmar Nietan, hat den EU-Beitritt Polens vor 20 Jahren als «Sternstunde für Europa» bezeichnet. «Mit dem EU-Beitritt Polens ist wieder zusammengewachsen, was der Eiserne Vorhang künstlich getrennt hat. Polen ist ins Herzen Europas zurückgekehrt», sagte Nietan der Deutschen Presse-Agentur.

In der Doppelstadt Frankfurt (Oder) und Slubice besuchen Baerbock und Sikorski heute das Collegium Polonicum auf polnischer Seite, nehmen an einem Europafest teil und gehen über die Oderbrücke nach Frankfurt (Oder). In der Europa-Universität Viadrina wollen sie mit Studentinnen und Studenten diskutieren.