Katar: Israelisch-deutsche Geisel wird freigelassen

Gaza/Tel Aviv/Doha (dpa) - Eine israelische Geisel im Gazastreifen, die auch die deutsche Staatsbürgerschaft hat, wird nach Angaben des Vermittlerstaats Katar in Kürze freikommen. Die islamistische Hamas werde die Frau und zwei weitere Geiseln bis zum Freitag freilassen, gab ein Sprecher des Außenministeriums in Doha in der Nacht auf der Plattform X bekannt.