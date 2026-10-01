Bildung

Knapp 2.000 Festnahmen bei Schulprotesten in Frankreich

Seit Tagen demonstrieren Schüler an Frankreichs Gymnasien gegen kaputte Gebäude und zu wenig Lehrer. An vielen Stellen kommt es zu Gewalt. Wie will die Regierung den Protest in den Griff bekommen?

Bei den Schulprotesten in Frankreich sind zahlreiche Menschen festgenommen worden. Foto: Jean-Francois Badias/AP/dpa
Bei den Schulprotesten in Frankreich sind zahlreiche Menschen festgenommen worden.

Paris (dpa) - Bei ausartenden Schulprotesten in Frankreich sind 1.949 Menschen festgenommen worden. Den meisten werde Gewalt - etwa gegen Einsatzkräfte - vorgeworfen, hieß es aus dem Innenministerium. 305 Polizisten und Gendarmen wurden demnach verletzt. Am Freitag sollen wegen des Protests gut 400 Schulen geschlossen bleiben und nur Fernunterricht anbieten, sagte Bildungsminister Édouard Geffray. Ihm zufolge wurden seit Beginn der Proteste 170 Schüler und 65 Menschen aus dem Bildungswesen verletzt.

Bildungsminister setzt auf Dialog

Bereits seit Ende vergangener Woche demonstrieren Schülerinnen und Schüler für mehr Geld. Sie beklagen marode Schulgebäude, überfüllte Schulklassen und zu wenig Lehrkräfte. Teils bezog sich der Ärger an Gymnasien auch auf die Plattform, über die Zulassungen für Universitäten erfolgen.

Während etliche Schüler friedlich demonstrieren, gab es auch immer wieder Ausschreitungen. Mülltonnen brannten, Einsatzkräfte wurden angegriffen und Schulgebäude beschädigt. In mehreren Städten wurde der öffentliche Nahverkehr wegen der Proteste eingeschränkt. In Marseille wurde ein Feuerwehrauto in Brand gesetzt. Das Innenministerium beklagte, die Lage habe nichts mehr mit dem legitimen Äußern von Forderungen zu tun. Vielmehr erfülle sie alle Eigenschaften von städtischer Unruhe.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Dass die Proteste nun bereits seit Tagen nicht abreißen und sich auf Universitäten ausbreiteten, setzt Frankreichs Regierung unter Druck. Premierminister Sébastien Lecornu berief eine Krisensitzung zur Lage an den Gymnasien ein. Medienberichten zufolge wurden die Ministerinnen und Minister gebeten, geplante Reisen abzusagen. Bildungsminister Geffray rief im Sender France 2 zur Ruhe auf und kündigte Gespräche mit Vertretern der Gymnasiasten an. Deren Forderungen müssten gehört werden. Der einzige Weg sei der Dialog.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Landesweite Proteste gegen Sparpläne in der Bildung
Bildungspolitik

Landesweite Proteste gegen Sparpläne in der Bildung

Eine Gewerkschaft kritisiert Personalmangel, marode Gebäude und Einsparungen im hessischen Bildungssystem. Was sind die Hintergründe?

17.06.2026

Hessens Abitur beginnt – 23.700 Prüflinge am Start
Bildung

Hessens Abitur beginnt – 23.700 Prüflinge am Start

Die Osterferien sind vorbei, an fast 300 Schulen wird um Abiturruhe gebeten. Auch die Abschlussprüfungen anderer Bildungsgänge beginnen bald. Was sagen der Kultusminister und eine Lehrergewerkschaft?

15.04.2026

Über eine halbe Million Zwischenzeugnisse in Hessens Schulen
Bildung

Über eine halbe Million Zwischenzeugnisse in Hessens Schulen

An diesem Freitag wird es für Hunderttausende Schülerinnen und Schüler im Land spannend: Sie bekommen ihre Halbjahreszeugnisse. Für Unzufriedene hat der Bildungsminister einen Tipp.

30.01.2025

Bildungsminister beschließen Empfehlungen für KI in Schulen
Künstliche Intelligenz

Bildungsminister beschließen Empfehlungen für KI in Schulen

ChatGPT als Hausaufgabenhilfe, virtuelle Tutoren oder Sprachlernanwendungen - künstliche Intelligenz hat in der Bildung längst Einzug gehalten. Die Länder plädieren für einen offenen Umgang damit.

10.10.2024

Frankreich

Paris: Lehrer verbrennt Abi-Klausuren aus Protest vor Schule

Ein Lehrer bemängelt Defizite im Schulsystem - und verrät seiner Klasse die Prüfungsaufgaben. Als dies auffliegt, greift er zu einem ungewöhnlichen Mittel.

10.05.2023