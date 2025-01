Über eine halbe Million Zwischenzeugnisse in Hessens Schulen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Freude oder Frust? An diesem Freitag (1. Februar) ziehen Hessens Schulen eine Zwischenbilanz - rund 540.000 Schülerinnen und Schüler erhalten ihr Zwischenzeugnis. «In dieser Zahl sind alle Schülerinnen und Schüler an allgemeinbildenden Schulen ab Stufe 3 enthalten», teilte das Bildungsministerium in Wiesbaden der Deutschen Presse-Agentur mit. Erst- und Zweitklässler bekommen dagegen noch kein Zwischenzeugnis.