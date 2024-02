Hessens Schülerschaft bekommt Halbjahreszeugnisse

Wiesbaden (dpa/lhe) - Manchen bereitet es womöglich Sorgen, andere freuen sich vielleicht drauf: Rund 530.000 Schülerinnen und Schüler an allgemeinbildenden Schulen in Hessen bekommen Ende dieser Woche ihre Halbjahreszeugnisse. Ein Sorgentelefon wie regelmäßig zum Ende eines Schuljahres gebe es zum Abschluss des Halbjahres nicht, teilte ein Sprecher des Kultusministeriums in Wiesbaden mit. Größere Neuerungen stehen nach seinen Worten im kommenden Halbjahr nicht an - abgesehen vom frisch ernannten neuen Kultusminister Armin Schwarz, der am 18. Januar den bisherigen Ressortchef Alexander Lorz (beide CDU) abgelöst hatte. Schwarz ist in dieser Woche bereits zu ersten Besuchen an Schulen im Land unterwegs.