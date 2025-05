Kritik an Israels Gaza-Offensive - Neue Verhandlungen

Gaza (dpa) - Israels neue Großoffensive im Gazastreifen gegen die islamistische Hamas stößt international auf Kritik und Besorgnis. Der Beginn einer neuerlichen Bodenoffensive sei Grund «zu tiefer Sorge» – sowohl mit Blick auf die strategischen Ziele Israels als auch die humanitäre Lage in dem Küstengebiet, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes in Berlin. EU-Ratspräsident António Costa zeigte sich «schockiert» und appellierte auf der Plattform X an beide Konfliktparteien: Die «Gewalt muss aufhören!»