Konflikt mit den USA

Kuba: Vier Tote auf US-Schnellboot nach Gefecht

Die Beziehungen zwischen Kuba und den USA sind seit Jahrzehnten angespannt. Zuletzt verschärfte sich der Konflikt. Nun kam es zu einem tödlichen Gefecht vor Kubas Küste.

Ein US-Schnellboot und kubanische Grenztruppen lieferten sich ein Gefecht mit tödlichen Folgen. (Archivbild) Foto: picture alliance / dpa
Ein US-Schnellboot und kubanische Grenztruppen lieferten sich ein Gefecht mit tödlichen Folgen. (Archivbild)

Havanna/Washington (dpa) - Bei einem Schusswechsel zwischen kubanischen Grenztruppen und der Besatzung eines in den USA registrierten Schnellboots sind nach Angaben Kubas vier Menschen auf dem Boot getötet worden. Sechs weitere Menschen seien verletzt und medizinisch versorgt worden, teilte Kubas Botschaft in den USA unter Berufung auf das Innenministerium mit.

Grenztruppen hatten das Boot demnach am Mittwochmorgen (Ortszeit) in kubanischen Territorialgewässern entdeckt. Das Schnellboot habe sich bis auf etwa eine Seemeile vor der Nordküste Kubas in der Provinz Villa Clara genähert. Als eine Einheit der Grenztruppen zur Identifizierung herangefahren sei, habe die Besatzung des Schnellboots das Feuer eröffnet. Den Angaben zufolge wurde der Kommandant des kubanischen Patrouillenboots verletzt.

Kubas Regierung: Schutz der eigenen Hoheitsgewässer

«Kuba bekräftigt seinen Willen, die Territorialgewässer zu schützen, wobei die nationale Verteidigung eine grundlegende Säule für den kubanischen Staat zum Schutz seiner Souveränität und der Stabilität in der Region ist», teile die kubanische Präsidentschaft auf X mit.

Die Beziehungen zwischen den USA und Kuba sind seit der Revolution von 1959 unter Fidel Castro angespannt. Zuletzt hat Washington den Druck auf Havanna unter anderem mit einer Ölblockade erhöht, was die schwere Energie- und Wirtschaftskrise in dem Karibikstaat verschärfte.

