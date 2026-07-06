Nato-Gipfel

Merz erläutert Trump die deutschen Verteidigungsausgaben

Der US-Präsident hat die deutschen Verteidigungsausgaben vor dem Nato-Gipfel als «lächerlich» bezeichnet. Der Kanzler lässt das nicht auf sich sitzen und korrigiert die von Trump verwendeten Zahlen.

Der Kanzler stellt klar: Die von Trump verwendeten Zahlen für die Militärausgaben sind veraltet. (Archivbild) Foto: Christian Hartmann/Pool Reuters/dpa
Der Kanzler stellt klar: Die von Trump verwendeten Zahlen für die Militärausgaben sind veraltet. (Archivbild)

Berlin (dpa) - Bundeskanzler Friedrich Merz hat vor dem Nato-Gipfel mit US-Präsident Donald Trump telefoniert und ihm die Erhöhung der deutschen Verteidigungsausgaben in den letzten Monaten erläutert. In dem bereits am Freitagnachmittag geführten Gespräch habe Merz deutlich gemacht, dass die von Trump in einer Nachricht auf der Plattform Truth Social für die Ausgaben der europäischen Verbündeten verwendeten Zahlen nicht aktuell seien, hieß es aus Regierungskreisen. Trump hatte die Ausgaben von Deutschland, Großbritannien und Italien auf der Grundlage dieser Zahlen als «lächerlich» bezeichnet.

Merz hatte bereits am Freitag auf einer Pressekonferenz öffentlich klargestellt, dass Deutschland gerade seine Verteidigungsausgaben innerhalb von vier Jahren verdoppele. «Das ist die größte Kraftanstrengung, die wir jemals gemacht haben, um unsere Verteidigungsfähigkeit zu stärken. Insofern brauchen wir uns hier vor niemandem zu verstecken.» Das werde er beim Nato-Gipfel in Ankara am Dienstag und Mittwoch «auch in aller Bescheidenheit zum Ausdruck bringen».

Unter dem Eindruck von Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine und auf Drängen Trumps hatte die Nato im vergangenen Jahr beim Nato-Gipfel in Den Haag vereinbart, künftig mindestens einen Betrag in Höhe von 3,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts in Verteidigung zu investieren. Hinzukommen sollen dann noch einmal 1,5 Prozent für verteidigungsrelevante Ausgaben, etwa Infrastruktur.

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Nach Angaben aus deutschen Regierungskreisen haben allein die europäischen Alliierten ihre Verteidigungsausgaben in den letzten zwölf Monaten um mehr als 100 Milliarden Euro erhöht. Deutschland hat seitdem die Verteidigungsausgaben um etwa 25 Milliarden Euro auf 124 Milliarden Euro erhöht.

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