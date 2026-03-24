Londoner Polizei prüft islamistisches Video nach Anschlag

London (dpa) - Die Londoner Polizei prüft nach dem als antisemitisch eingestuften Brandanschlag auf einen jüdischen Rettungsdienst mögliche Verbindungen zu einer neuen islamistischen Gruppierung. Es würden alle Ermittlungsansätze verfolgt, bekannt sei auch ein «im Internet veröffentlichtes Bekennerschreiben einer islamistischen Gruppe», sagte der Chef der Metropolitan Police, Mark Rowley, der Nachrichtenagentur PA zufolge.

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In der Nacht zum Montag hatten mindestens drei Unbekannte vier Krankenwagen des Rettungsdienstes der jüdischen Gemeinde in Golders Green in Brand gesetzt. Verletzt wurde niemand. Nach aktuellem Stand behandelt die Polizei den Fall als antisemitisches Hassverbrechen, nicht als Terrorakt. Auf der Plattform Telegram soll die Gruppe Harakat Ashab al-Jamin al-Islamia ein Bekennervideo veröffentlicht haben, dessen Authentizität bislang nicht bestätigt ist.

Die Gruppe habe sich zu weiteren Anschlägen in Europa bekannt und habe möglicherweise Verbindungen zum iranischen Staat, sagte Rowley. Er schränkte ein: «Es ist noch zu früh für mich, den Angriff (...) in Golders Green dem iranischen Staat zuzuschreiben.» Das sei die Aufgabe der Ermittler der Sondereinheit zur Terrorismusbekämpfung. «Aber wer auch immer dafür verantwortlich war, die Auswirkungen sind schwerwiegend», sagte der Polizeichef.