Im Madrider Palacio Real

Macron in Spanien von Royals empfangen - Streit um Abkommen

Macron wird in Madrid mit militärischen Ehren empfangen. Doch beim ersten Staatsbesuch eines französischen Präsidenten in Spanien seit 2009 sorgt eine Kontroverse um ein Abkommen für Spannungen.

Macron wurde in Madrid mit militärischen Ehren empfangen. Foto: José Oliva/EUROPA PRESS/dpa
Macron wurde in Madrid mit militärischen Ehren empfangen.

Madrid (dpa) - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ist zum Auftakt seines zweitägigen Staatsbesuchs in Spanien von König Felipe VI. und Königin Letizia mit militärischen Ehren empfangen worden. Es ist der erste Staatsbesuch eines französischen Präsidenten in dem Nachbarland seit 2009. Macron wird in Madrid von seiner Frau Brigitte begleitet.

Nach der Zeremonie im Palacio Real empfingen die Royals ihre Gäste zum Mittagessen im Zarzuela-Palast nordwestlich der Hauptstadt. Anschließend stand ein Gespräch zwischen den Staatsoberhäuptern auf dem Programm. Am Abend geben die Könige zu Ehren der Gäste auch ein Galadiner. Macron und Ministerpräsident Pedro Sánchez kommen am Mittwoch zusammen.

Gemeinsam mit Felipe nimmt der Franzose außerdem an einem spanisch-französischen Handels- und Investitionsforum teil. Weitere Stationen sind ein Gespräch mit Studenten über Demokratie, Jugend und soziale Netzwerke sowie ein Besuch des Satellitenzentrums der Europäischen Union (SatCen) und der französischen Forschungseinrichtung Casa de Velázquez.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Freundschaftsvertrag mit Frankreich ist in Spanien ein Streitthema 

Etwas überschattet wird der Besuch von einem noch offenen Abkommen über Freundschaft und Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern. Der bereits im Januar 2023 von Macron und Sánchez unterzeichnete Vertrag ist in Spanien wegen Einwänden der Opposition immer noch nicht ratifiziert. Die konservative Volkspartei PP hatte im Abgeordnetenhaus gegen das Abkommen votiert.

Wegen einer umstrittenen Regelung zur Teilnahme französischer Minister an Sitzungen der spanischen Regierung hatte die PP zudem den Verfassungsgerichtshof angerufen. Dieser hatte vorige Woche aber einstimmig die Vereinbarkeit des Vertrags mit der spanischen Verfassung bestätigt. Über die Ratifizierung berät derzeit der spanische Senat. Unklar ist, wie die PP hier abstimmen wird.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Kate bei Staatsbesuch der Macrons dabei
Staatsbesuch

Kate bei Staatsbesuch der Macrons dabei

Kürzlich sprach sie noch über die Schwierigkeiten, nach der Krebstherapie in ihre Rolle zurückzufinden. Bei der Staatsvisite des französischen Präsidenten spielt Kate nun eine wichtige Rolle.

04.07.2025

Biden wird mit höchsten Ehren in Deutschland empfangen
Staatsbesuch

Biden wird mit höchsten Ehren in Deutschland empfangen

Die deutsche Bundesregierung schätzt US-Präsident Biden. Wie sehr, das zeigen die Planungen für seinen Besuch in Deutschland.

03.10.2024

Politik

Macron-Staatsbesuch: Merz fordert europapolitisches Signal

Zum ersten Mal seit 24 Jahren wird wieder ein französischer Präsident zum Staatsbesuch erwartet. Der Unionsfraktionschef erhöht vorher den Druck auf Kanzler Scholz.

24.05.2024

Adel

Frankreich begrüßt britisches Königspaar zu Staatsbesuch

Eigentlich sollten König Charles und Camilla schon früher nach Paris kommen. Nun empfängt Frankreich die Royals zu ihrem Staatsbesuch mit militärischen Ehren - und rollt den roten Teppich aus.

20.09.2023

Ludwigsburg

Polizei warnt vor Sperrungen und Staus bei Macron-Besuch

29.06.2023