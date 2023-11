Mehr als 200.000 Afghanen haben Pakistan verlassen

Unterdessen reißt der Strom der Rückkehrer nicht ab. Alleine am wichtigen Grenzübergang Torkham im Nordwesten des Landes haben täglich etwa 10.000 Afghaninnen und Afghanen das Land verlassen. Etwa 1000 von ihnen wären sonst von Abschiebung betroffen, der Rest verlasse Pakistan freiwillig, sagte ein hochrangiger Beamter der dpa am Sonntag. «Wir sind überwältigt von der Zahl der Menschen», sagte der Beamte. Dutzende Fahrzeuge stauten sich an dem Grenzübergang.

Das Innenministerium der in Afghanistan herrschenden islamistischen Taliban berichtete, dass von Freitagabend bis Samstagmorgen rund 57 000 Afghanen «zwangsweise abgeschoben» worden seien. Die Regierung in Kabul ließ bei Torkham auf der afghanischen Seite für die Menschenmassen zwei Zeltlager errichten. Das Industrieministerium rief Geschäftsleute zu Spenden für die Geflüchteten auf.

Hilfsorganisationen warnen wegen des nahenden Winters vor kritischen Bedingungen für die Rückkehrer. Viele Familien hätten keinen Ort in Afghanistan, an den sie zurückkehren könnten und müssten den Winter voraussichtlich in Lagern in der Grenzregion verbringen. Zudem steckt Afghanistan ohnehin in einer schweren humanitären Krise.