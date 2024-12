Mehr US-Soldaten in Syrien stationiert als bislang bekannt

Washington (dpa) - In Syrien sind derzeit mehr US-Soldaten stationiert als bislang bekannt. Das US-Verteidigungsministerium korrigierte seine bisherigen Angaben dazu und teilte mit, momentan seien rund 2.000 amerikanische Soldaten in dem Land. Zuvor hatte das Ministerium stets von 900 Soldaten gesprochen, die in Syrien stationiert seien - zum Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in der Region.