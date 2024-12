«Ihr geht es um Fakten» - Obama preist Merkel in Washington

Washington (dpa) - «Nett und freundlich», aber «zurückhaltend»: So beschreibt der frühere US-Präsident Barack Obama Angela Merkel. «Ich würde sagen, du bist nicht unbedingt ein extrovertierter Mensch», sagt der 63-Jährige scherzhaft an die ehemalige deutsche Bundeskanzlerin gerichtet. Bei einer Veranstaltung in der US-Hauptstadt Washington sprechen die beiden über Merkels Memoiren - und ihr Verhältnis zueinander. Auf der großen Bühne in Washington wird viel gelacht - und es werden alte Missverständnisse ausgeräumt. Aber längst nicht alles kommt zur Sprache.