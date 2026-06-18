Präsidenten

Merkel überraschend bei Einweihung von Obama-Museum

Der frühere US-Präsident lädt zur Einweihung seines Präsidentenmuseums. Mit dabei sind jede Menge Prominente – und auch ein vertrauter Ehrengast aus Deutschland.

Ex-Bundeskanzlerin Merkel ist überraschend bei der Einweihung des Obama-Centers. Foto: Alex Brandon/AP/dpa
Ex-Bundeskanzlerin Merkel ist überraschend bei der Einweihung des Obama-Centers.

Chicago (dpa) - Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ist überraschend zur Einweihung des Museums des früheren US-Präsidenten Barack Obama in Chicago gekommen. Mit ihr auf der Bühne waren auch andere ehemalige Regierungschefs, etwa der frühere kanadische Premierminister Justin Trudeau und der italienische Ex-Premierminister Matteo Renzi. Merkel bekam stehenden Beifall der geladenen Gäste. 

Mit dabei waren unter anderem die frühere Vizepräsidentin Kamala Harris, Ex-US-Präsident Bill Clinton und seine Frau, die frühere Außenministerin Hillary Clinton sowie der frühere Präsident Joe Biden – sie alle sind Demokraten. Auch der republikanische Ex-Präsident George W. Bush betrat später die Bühne.

Viele frühere US-Präsidenten waren bei der Einweihung ebenfalls dabei. Foto: Pablo Martinez Monsivais/AP Pool/AP/dpa
Viele frühere US-Präsidenten waren bei der Einweihung ebenfalls dabei.

Merkel und Obama verbindet eine Freundschaft. So wird seine Rede vor dem Brandenburger Tor mit Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel im Museum als Musterbeispiel für Obamas diplomatische Bemühungen gezeigt. Ganz makellos war das Verhältnis allerdings keineswegs: So hatten die USA Merkels Telefon abgehört. Die Kanzlerin reagierte damals verschnupft darauf: «Ausspähen unter Freunden, das geht gar nicht», kritisierte sie.

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