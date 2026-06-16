G7-Gipfel

Merz schenkt Trump Nationalmannschafts-Trikot mit Nummer 47

Am Sonntag feierte er in Washington seinen 80. Geburtstag, dann flog Donald Trump zum G7-Gipfel nach Évian. Dort bekommt er vom deutschen Kanzler ein Geschenk. Es hat einen aktuellen Bezug.

Trump zeigt sein Geschenk zum 80. Geburtstag. Foto: Michael Kappeler/dpa-Pool/dpa
Trump zeigt sein Geschenk zum 80. Geburtstag.

Évian (dpa) - Bundeskanzler Friedrich Merz hat Donald Trump beim G7-Gipfel mit einem Geburtstagsgeschenk passend zur Fußball-WM überrascht: Der CDU-Chef überreichte dem US-Präsidenten ein Trikot in den Farben der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Spielername: Trump. Nummer: 47. Der Republikaner ist der 47. Präsident der Vereinigten Staaten, wo derzeit - wie auch in Kanada und Mexiko - die Fußballweltmeisterschaft ausgetragen wird. Am Sonntag feierte er seinen 80. Geburtstag.

Im Sitzen nahm der US-Präsident sein Geschenk entgegen. Foto: Thibault Camus/Pool AP/AP/dpa
Im Sitzen nahm der US-Präsident sein Geschenk entgegen.

Merz überreichte das Trikot vor einer Arbeitssitzung zur Lage in der Ukraine an Trump. Dieser hatte zu dem Zeitpunkt bereits am runden G7-Tisch Platz genommen. Merz ging zu seinem Platz, wickelte das Shirt aus einem Papier und ging auf Trump zu. Der Präsident nahm das Trikot im Sitzen entgegen. Trump gab Merz zum Dank die Hand, drehte sich dann schnell wieder dem Tischgeschehen zu. In einem erneuten Anlauf überreichte Merz, der schräg hinter Trump stand, das Shirt. Trump hielt es mit Namen und Nummer auf der Rückseite in die Kameras. Dann legte der Präsident das T-Shirt zusammengewickelt auf den Tisch neben sich. 

Auf X schrieb der Kanzler: «Herzlichen verspäteten Glückwunsch zum 80. Geburtstag.» An Trump gerichtet ergänzte er: «Schließlich spielen wir im selben Team.» Zuletzt hatte es Misstöne zwischen Merz und Trump gegeben, nachdem sich der Bundeskanzler kritisch zum US-Vorgehen im Iran-Krieg geäußert hatte.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Bislang ist kein bilaterales Gespräch zwischen Trump und Merz auf dem G7-Gipfel geplant, der bis Mittwoch dauert. Der US-Präsident hat mehrere solcher Zweiergespräche mit anderen Regierungschefs vorgesehen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Trump bekommt Geburtstagsgeschenk von Merz
80. Geburtstag

Trump bekommt Geburtstagsgeschenk von Merz

Zu besonderen Gelegenheiten schreibt der Kanzler gerne handschriftliche Briefe. Der US-Präsident bekommt jetzt auch einen. Und am Montag legt Merz mit einer weiteren Aufmerksamkeit nach.

12.06.2026

Beim Nato-Gipfel dreht sich alles um Trump
Nato-Gipfel in Den Haag

Beim Nato-Gipfel dreht sich alles um Trump

US-Präsident Trump kommt mit einem Erfolg im Gepäck beim Nato-Gipfel an: Gerade erst hat er eine Feuerpause im Iran-Krieg vermittelt. Am Mittwoch steht in Den Haag ein historischer Beschluss an.

24.06.2025

Merz schenkt Trump Golfschläger
Antrittsbesuch in Washington

Merz schenkt Trump Golfschläger

Von einer Geburtsurkunde bis zur Fliegerjacke: Merz und Trump haben sich bei ihrem ersten Treffen reichlich beschenkt. Ein Mitbringsel probiert Trump sofort im Oval Office aus.

06.06.2025

Merz: Trump nimmt Einladung nach Deutschland an
Gespräch im Weißen Haus

Merz: Trump nimmt Einladung nach Deutschland an

Bei seinem Antrittsbesuch in Washington legte der Kanzler Wert auf eine gute Atmosphäre mit dem US-Präsidenten. Kommt bald ein Gegenbesuch?

05.06.2025

Merz schenkt Trump Geburtsurkunde seines deutschen Vorfahren
Gastgeschenk im Weißen Haus

Merz schenkt Trump Geburtsurkunde seines deutschen Vorfahren

Zu seinem Besuch im Oval Office hat der Kanzler dem US-Präsidenten ein Zeugnis von dessen deutschen Wurzeln mitgebracht. «Fantastisch», nennt Trump das Geschenk. Kommt es auch zum Besuch in der Pfalz?

05.06.2025