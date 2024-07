Mindestens 40 Tote bei Brand auf Migrantenboot in Haiti

Cap-Haïtien (dpa) - Vor Haitis Küste ist ein Boot mit mehr als 80 Migranten an Bord in Brand geraten. Dabei kamen mindestens 40 Menschen ums Leben, wie die Internationale Organisation für Migration (IOM) mitteilte. Haitis Küstenwache habe 41 Überlebende retten können, elf von ihnen seien in ein Krankenhaus gebracht worden. Das Boot war den Angaben zufolge am Mittwoch von der nordhaitianischen Stadt Cap-Haïtien in die rund 250 Kilometer entfernten Turks- und Caicosinseln unterwegs. Örtliche Medien berichteten, laut Überlebenden habe sich vermutlich Benzin durch eine Kerze entzündet, die für ein Voodoo-Ritual auf dem Boot benutzt worden sei.

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Sie können entweder in den Cookie-Einstellungen, die Einwilligung für Social Media geben, oder der Verarbeitung von Endgeräteinformationen und personenbezogenen Daten, für alle Drittplattformen, zustimmen. Externen Inhalt immer laden Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogenen Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzbestimmungen

Haiti erlebt eine schwere Sicherheits- und humanitäre Krise sowie politisches Chaos. Etwa die Hälfte der elf Millionen Einwohner des Karibikstaates leidet unter akutem Hunger. Der Präsident Jovenel Moïse wurde vor rund drei Jahren ermordet und bisher nicht ersetzt. Schwer bewaffnete Banden haben die Hauptstadt Port-au-Prince größtenteils unter ihrer Kontrolle. Wegen ihrer Gewalt sind mehr als eine halbe Million Haitianer im eigenen Land vertrieben. Als Teil einer multinationalen Sicherheitsmission gegen die Banden sind seit Kurzem mehrere Hundert kenianische Polizisten in Haiti.

IOM: Haitianer brauchen sichere Migrationsrouten

Das Unglück zeige die dringende Notwendigkeit sicherer und legaler Migrationswege für Haitianer, hieß es vom Haiti-Chef der IOM, Grégoire Goodstein. In diesem Jahr wurden der Mitteilung zufolge bereits mehr als 86 000 Migranten trotz der Lage in Haiti dorthin abgeschoben. Mehrere Länder der Region hätten in den vergangenen Monaten eine Zunahme der auf See aufgegriffenen Haitianer registriert.