Bild
Konflikt um Grönland

Möglicher EU-Konter: Was ist die «Handels-Bazooka»?

Trump droht Europa im Grönland-Konflikt mit Zöllen. Die EU will darauf eine Antwort finden. Ein neues Instrument gibt ihr weitreichende Möglichkeiten.

Kommt die «Handels-Bazooka» zum Einsatz? Foto: Alicia Windzio/dpa
Kommt die «Handels-Bazooka» zum Einsatz?

Brüssel/Washington (dpa) - Die EU-Staaten beraten fieberhaft über eine Reaktion auf die Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump im Konflikt um Grönland. Als eine Option gilt die von der französischen Regierung ins Spiel gebrachte Aktivierung eines EU-Instruments, das auch als «Handels-Bazooka» bezeichnet wird. Doch was ist das? 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Instrument gegen handelspolitischen Druck

Ende 2023 hat sich die EU ein Instrument gegeben, um sich gegen handelspolitischen Druck zu wehren. Das sogenannte Anti-Coercion Instrument (ACI) kann bei wirtschaftlicher Nötigung zum Einsatz kommen. Laut der entsprechenden Verordnung muss dafür eine Situation gegeben sein, in der ein Drittland versucht, die EU oder einen Mitgliedstaat durch Handelsmaßnahmen zu einer bestimmten Entscheidung zu nötigen. 

Solche Praktiken stellten einen unzulässigen Eingriff in die legitimen souveränen Entscheidungen der Union und der EU-Staaten dar, heißt es zu dem Instrument auf der Seite der Europäischen Kommission. Als Beispiel nennt die Brüsseler Behörde dort einen Handelspartner, der zusätzliche, benachteiligende Zölle einführt oder damit droht.

Mögliche Maßnahmen sind vielfältig

Die Bandbreite der möglichen Gegenmaßnahmen ist demnach weit gefasst: Zölle, Ein- und Ausfuhrbeschränkungen für Waren und Dienstleistungen oder verschiedene Beschränkungen für den Zugang zum EU-Markt. Es kann etwa auch ausländische Direktinvestitionen oder Finanzmärkte betreffen.

Allerdings heißt in der entsprechenden Verordnung auch, die Gegenmaßnahmen seien nur ein letztes Mittel und müssten verhältnismäßig sein. Vorrangiges Ziel des ACI sei die Abschreckung. Das Instrument sei daher am erfolgreichsten, wenn es nicht eingesetzt werden müsse, heißt es.

Mitgliedsstaat kann Antrag stellen

Nach einem Antrag eines Mitgliedsstaats oder aus eigener Initiative prüft die Kommission zunächst, ob in dem Fall wirtschaftlicher Zwang vorliegt. Danach muss der Rat noch zu einer solchen Feststellung kommen. Daraufhin fordert die Kommission den Drittstaat auf, den Zwang zu unterlassen - und führt im besten Fall mit ihm gleichzeitig Gespräche. Geprüft werde, ob Verhandlungen, Vermittlung oder Schlichtung möglich sei. 

Bei ausbleibendem Erfolg kann die EU dann Gegenmaßnahmen verhängen. Sollten diese zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr erforderlich sein, beendet die EU sie. Frankreich hatte signalisiert, die Aktivierung des Instruments im aktuellen Fall beantragen zu wollen, wie es aus dem Umfeld von Präsident Emmanuel Macron hieß. 

Trump beharrt auf seinen Anspruch auf Grönland - und hatte EU-Staaten mit Zöllen gedroht. (Archivbild) Foto: Evan Vucci/AP/dpa
Trump beharrt auf seinen Anspruch auf Grönland - und hatte EU-Staaten mit Zöllen gedroht. (Archivbild)

Vergeltungszölle könnten möglich werden

Als wahrscheinlich gilt, dass die EU nun erst einmal den Einsatz ihres neuen Instruments gegen wirtschaftliche Zwangsmaßnahmen androht. Wie es dann weitergeht, dürfte von der US-Reaktion abhängig sein. 

Kommt das Instrument zum Einsatz, sind Vergeltungszölle auf den Import von US-Waren möglich. Zudem könnten US-Unternehmen von der Vergabe öffentlicher Aufträge ausgeschlossen werden – oder für bestimmte Produkte Ein- und Ausfuhrbeschränkungen erlassen werden.

Als sicher gilt zudem, dass die EU die Umsetzung bestimmter Absprachen aus dem erst im Sommer geschlossenen Zollabkommen auf Eis legt. Sie sehen unter anderem vor, Zölle auf alle US-Industriegüter abzuschaffen und den EU-Marktzugang für bestimmte US-Agrarprodukte zu verbessern. Zudem soll ein US-Zoll von 15 Prozent für die meisten europäischen Produkte gelten. 

Eine Zustimmung des EU-Parlaments zu dem Zoll-Deal scheint nun ausgeschlossen. Mehrere Fraktionen - darunter die Europäische Volkspartei (EVP) und somit größte Fraktion - haben angesichts der jüngsten Entwicklungen ihre Ablehnung kundgetan. Die Abstimmung ist für diese Woche geplant.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Wie Trump kontern? EU beruft Sondergipfel ein
Konflikt um Grönland

Wie Trump kontern? EU beruft Sondergipfel ein

Nach den Ankündigungen des US-Präsidenten im Streit um Grönland berät die EU ihre Reaktion. Noch Ende der Woche will man zusammenkommen. Wird erstmals die «Handels-Bazooka» eingesetzt?

vor 1 Stunde

Trumps Kampfansage im Grönland-Streit: Was kann Europa tun?
Konflikt um Grönland

Trumps Kampfansage im Grönland-Streit: Was kann Europa tun?

Nach Drohungen nun offene Erpressung: Der US-Präsident versucht, seinen widerrechtlichen Besitzanspruch auf Grönland mit Zöllen für Deutschland und andere Staaten durchzudrücken. Kann Europa kontern?

18.01.2026

EU organisiert wegen Trumps Zoll-Drohungen Sondergipfel
Konflikt um Grönland

EU organisiert wegen Trumps Zoll-Drohungen Sondergipfel

Wie gegen Erpressung wehren? Die EU-Staaten beraten, wie eine Reaktion auf die Zolldrohung von US-Präsident-Trump aussehen könnte. Ende der Woche soll es einen Sondergipfel geben.

18.01.2026

Wirtschaft fordert klare Antwort Europas auf Trumps Zölle
Handelskonflikt

Wirtschaft fordert klare Antwort Europas auf Trumps Zölle

US-Präsident Trump droht Europa mit neuen Zöllen im Grönland-Konflikt. Wirtschaftsverbände fordern eine klare Antwort und warnen vor spürbaren Folgen für Export und Industrie.

18.01.2026

Grönland-Streit: Trump kündigt Zölle gegen Deutschland an
Konflikt um Arktisinsel

Grönland-Streit: Trump kündigt Zölle gegen Deutschland an

Donald Trump eskaliert den Konflikt um Grönland: Der US-Präsident kündigt Strafzölle gegen europäische Unterstützer der Insel an.

17.01.2026