Mutmaßlicher Täter flüchtig

Mordermittlungen nach mysteriösem Tod von Brexit-Politikerin

Ann Widdecombe war eines der prominentesten Gesichter der Brexit-Bewegung. Gut zehn Jahre nach dem EU-Referendum wird sie tot aufgefunden - mit schwersten Verletzungen. Was ist bekannt?

Die ehemalige konservative Abgeordnete wurde am Donnerstag tot aufgefunden. (Archivbild) Foto: Lucy North/PA Wire/dpa
Die ehemalige konservative Abgeordnete wurde am Donnerstag tot aufgefunden. (Archivbild)

Haytor (dpa) - Großbritannien rätselt über den Tod von Ann Widdecombe. Die langjährige Abgeordnete und beinharte Brexit-Befürworterin war am Donnerstag tot in ihrem Zuhause in Haytor in der englischen Grafschaft Devon aufgefunden worden. Wie die Polizei mitteilte, wies die 78-Jährige schwerste Verletzungen auf. Nun wird wegen Mordes ermittelt. 

Ein 26 Jahre alter, weißer Brite sei unter Mordverdacht festgenommen worden, sagte Police Assistant Chief Constable Matt Longman von der Devon and Cornwall Police bei einer Pressekonferenz am Freitagabend. Zu einem möglichen Motiv äußerte er sich zunächst nicht. Von einem terroristischen Hintergrund werde aber nicht ausgegangen. Es gebe keine Hinweise, dass es sich um eine politisch motivierte Tat handle. «Das ist ein extrem tragischer Vorfall. Unsere Gedanken sind bei den Angehörigen und Freunden», so Longman. Man setze alle verfügbaren Mittel ein, um die Umstände aufzuklären.

Innenministerin Mahmood: Umstände «äußerst erschütternd»

Widdecombe war jahrelang Abgeordnete für die Konservativen im britischen Parlament und saß schließlich als überzeugte Befürworterin des EU-Austritts für die Brexit-Partei als Abgeordnete im Europäischen Parlament. Die zum Katholizismus übergetretene Politikerin vertrat zudem ultrakonservative Ansichten. So forderte sie etwa die Wiedereinführung der Todesstrafe, sprach sich gegen die gleichgeschlechtliche Ehe und die Selbstbestimmung von Transpersonen über deren Geschlecht aus. 

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Auch im britischen Unterhaltungsfernsehen war sie keine Unbekannte: So trat Widdecombe etwa bei der Tanzshow «Strictly Come Dancing» und bei «Celebrity Big Brother» auf.

Innenministerin Shabana Mahmood bezeichnete den Tod der ehemaligen Abgeordneten als «äußerst erschütternd». «Das Innenministerium ist bereit, bei den laufenden Ermittlungen jede erforderliche Unterstützung zu leisten», schrieb die Labour-Politikerin in einem X-Beitrag. Sie rief die Bevölkerung dazu auf, Spekulationen zu vermeiden. Auch der britische Premierminister Keir Starmer zeigte sich bestürzt und sprach der Nachrichtenagentur PA zufolge von einer «sehr schockierenden Nachricht».

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Fall Ann Widdecombe: Verdächtiger wieder auf freiem Fuß
Mordermittlungen in England

Fall Ann Widdecombe: Verdächtiger wieder auf freiem Fuß

Die Brexit-Politikerin wurde tot in ihrem Haus im Dartmoor aufgefunden. Sie wies schwere Verletzungen auf. Schnell gab es einen Mordverdächtigen. Doch nun geht die Suche von vorne los.

11.07.2026

Mordermittlungen in Höchst: Soko "Forest" nimmt fünf Verdächtige fest
Internationale Fahndung

Mordermittlungen in Höchst: Soko "Forest" nimmt fünf Verdächtige fest

Nachdem ein 30-Jähriger aus Heubach im Dezember tot aufgefunden wurde, konnte die Kriminalpolizei mit der Soko „Forest“ mittlerweile fünf Verdächtige über Ländergrenzen hinweg dingfest machen.

17.03.2026

77-jähriger Vermisster tot aufgefunden
Rottweil

77-jähriger Vermisster tot aufgefunden

Nach einer nächtlichen Suche mit Hubschrauber und Spürhund wurde ein vermisster 77-Jähriger tot entdeckt. Die Kriminalpolizei untersucht nun die Todesursache.

20.12.2025

Vermisster Radfahrer tot aufgefunden
Sturz im Wald

Vermisster Radfahrer tot aufgefunden

Ein Radfahrer wird von seinen Angehörigen als vermisst gemeldet, und eine großangelegte Suchaktion beginnt - mit einem tragischen Ende.

01.05.2025

Tübingen

Frau tot aufgefunden: Verdächtiger vorläufig festgenommen

Angehörige finden eine 22-Jährige tot in ihrer Wohnung. Die Polizei geht aufgrund der Verletzungen von einem Verbrechen aus. Was ist passiert?

20.06.2023