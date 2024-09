Nach Tötung von Hisbollah-Chef: Israel warnt den Iran

Tel Aviv/Beirut/Teheran (dpa) - Die Situation im Nahen Osten ist nach der Tötung von Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah durch Israels Armee hochexplosiv. Der Iran forderte den UN-Sicherheitsrat in einem der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Brief zu einer Dringlichkeitssitzung auf. Wann es zu so einem Treffen kommen könnte, ist ungewiss. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu warnte den Iran vor einem Angriff auf sein Land. «Und an das Regime der Ajatollahs sage ich: Wer uns angreift, den greifen wir an», sagte Netanjahu vor Medienvertretern in Tel Aviv. «Es gibt keinen Ort im Iran oder im Nahen Osten, den Israels langer Arm nicht erreichen kann», drohte Netanjahu.