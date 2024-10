Nervenprobe? Warum es bis zum US-Wahlergebnis dauern könnte

Lawrenceville (dpa) - Im Neonlicht einer nüchternen Lagerhalle zeigt sich die US-Präsidentschaftswahl in ihrer bürokratischen Reinform: öffnen. Prüfen. Sortieren. Während draußen Menschen Schlange stehen, um frühzeitig ihre Stimme abzugeben, arbeiten die Wahlhelfer in Gwinnett County im Bundesstaat Georgia an den bereits per Post eingegangenen Stimmzetteln.