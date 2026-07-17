Diplomatie

Nicaragua bricht diplomatische Beziehungen zu Italien ab

Rom fordert die Auslieferung eines verurteilten Ex-Mitglieds der Roten Brigaden. Der Mann soll 1978 an der Ermordung von Aldo Moro beteiligt gewesen sein. Nicaragua reagiert empört.

Aldo Moro, ehemaliger Ministerpräsident von Italien, wurde 1978 von den Roten Brigaden entführt und ermordet. (Archivbild) Foto: -/UPI/dpa
Aldo Moro, ehemaliger Ministerpräsident von Italien, wurde 1978 von den Roten Brigaden entführt und ermordet. (Archivbild)

Nicaragua (dpa) - Nicaraguas autoritäre Regierung hat die diplomatischen Beziehungen zu Italien abgebrochen, nachdem der italienische Außenminister Antonio Tajani ihr vorgeworfen hatte, ein ehemaliges Mitglied der Terrorgruppe Rote Brigaden zu schützen. Die Entscheidung Nicaraguas sei die Folge der «ungerechtfertigten, aggressiven und unverantwortlichen Äußerungen» Tajanis, erklärte das Außenministerium des mittelamerikanischen Landes.

Bei einem Treffen der Europäischen Volkspartei in Madrid hatte Tajani Nicaragua zur Auslieferung von Alessio Casimirri aufgefordert. Als Mitglied der Brigate Rosse soll er 1978 an der Ermordung des ehemaligen italienischen Ministerpräsidenten Aldo Moro beteiligt gewesen sein. Seit 1983 lebt Casimirri in Nicaragua, wo er die nicaraguanische Staatsbürgerschaft erhalten hat. In Italien wurde er zu sechs lebenslangen Haftstrafen verurteilt.

Rom äußert sich: Opfer des Terrorismus werden nicht vergessen

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Italiens Außenministerium hatte zuvor mitgeteilt, dass Nicaragua Rom über seine Absicht informiert habe, die diplomatischen Beziehungen zu beenden. Dazu erklärte Rom: «Die italienische Regierung hat die Opfer des Terrorismus nicht vergessen und fordert weiterhin, dass die Verantwortlichen für die schwersten Verbrechen gegen den Staat und die italienischen Bürger zur Rechenschaft gezogen werden.» Dies gelte auch für Casimirri.

Moro, damaliger Vorsitzender der italienischen Christdemokraten, wurde im März 1978 von einem Kommando der Roten Brigaden in Rom verschleppt. Dabei wurden fünf seiner Leibwächter erschossen. 55 Tage später fand man seine Leiche in einem Auto in Rom. Viele zogen damals Parallelen zu den Taten der terroristischen Roten Armee Fraktion (RAF) in Deutschland.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Nord Stream: Italien erlaubt Auslieferung von Ukrainer
Anschläge auf Gaspipelines

Nord Stream: Italien erlaubt Auslieferung von Ukrainer

Die Gasleitungen in der Ostsee wurden bei einem Anschlag 2022 beschädigt. Seit dem Sommer sitzt der mutmaßliche Drahtzieher in U-Haft. Jetzt billigt ein Gericht in Rom, dass er nach Deutschland kommt.

19.11.2025

Mord an Pasolini beschäftigt Italien noch immer
Filmgeschichte

Mord an Pasolini beschäftigt Italien noch immer

50 Jahre ist es her, dass einer von Europas großen Regisseuren der Nachkriegszeit ermordet wurde. Der Fall ist bis heute nicht geklärt. Und wird es vermutlich auch nie.

01.11.2025

Rom stoppt Auslieferung von Nord-Stream-Verdächtigem
Anschläge auf Gaspipelines

Rom stoppt Auslieferung von Nord-Stream-Verdächtigem

Die Bundesanwaltschaft hält einen 49 Jahre alten Ukrainer für den Drahtzieher der Anschläge auf die Gas-Pipelines. Er soll deshalb in Deutschland vor Gericht. Italien bremst jedoch.

15.10.2025

Ein Austausch? In Italien inhaftierter Iraner freigelassen
Nach Haftende für Italienerin

Ein Austausch? In Italien inhaftierter Iraner freigelassen

Der Iran ließ eine inhaftierte italienische Journalistin frei. Nur wenige Tage später lässt Rom nun einen Iraner frei. Die beiden Fälle hatten für diplomatische Verstimmungen gesorgt.

12.01.2025

Was geschah am...

Kalenderblatt 2023: 9. Mai

01.05.2023