Obama: «Bausteine legen für den Weg, wo man hin will»

Næstved (dpa) - Der ehemalige US-Präsident Barack Obama hat Vertrauen als zentrale Komponente für Demokratien hervorgehoben. «Wir müssen das Vertrauen aufbauen, denn das ist essenziell für eine Demokratie», sagte er in der dänischen Stadt Næstved vor knapp 3800 Zuschauerinnen und Zuschauern. Es sei zunehmend zu sehen, dass eigene Belange und Macht an erste Stelle gestellt werden. «Die extremsten Beispiele sind natürlich Länder wie Putins Russland, die die Vorstellung infrage stellen, dass die Demokratie irgendwie erhaltenswert ist», sagte Obama vor der gefüllten Arena. Demokratie beruhe auf sozialem Vertrauen, das darauf basiere, einig darüber zu sein, was wahr ist und was gelogen.