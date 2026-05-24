In Unruheprovinz

Pakistan: 30 Tote und viele Verletzte bei Explosion

Entgleiste Waggons, viele Tote: Ein fahrender Zug in der westpakistanischen Stadt Quetta wird offenbar Ziel eines Anschlags. Eine Separatistengruppe erklärt sich verantwortlich.

Eine Explosion reißt viele Menschen in den Tod - verantwortlich erklärt sich eine Separatistengruppe, die auch schon zuvor Anschläge verübt hatte. Foto: Arshad Butt/AP/dpa
Eine Explosion reißt viele Menschen in den Tod - verantwortlich erklärt sich eine Separatistengruppe, die auch schon zuvor Anschläge verübt hatte.

Islamabad (dpa) - Eine heftigen Explosion hat einen Personenzug im Westen Pakistans erfasst und mindestens 30 Menschen in den Tod gerissen. Mehr als 100 wurden bei dem Zwischenfall in der Unruheprovinz Baluchistan verletzt, wie ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag sagte. Eine Separatistengruppe namens Majeed Brigade, die für die Unabhängigkeit von Pakistan kämpft, erklärte sich für den Anschlag verantwortlich. 

Ziel seien Militärangehörigen gewesen, die für die Eid-Feiertage in ihre Heimatorte fahren wollten, hieß es. Vonseiten der Behörden gab es dazu zunächst keine Stellungnahme.

Der Vorfall ereignete sich in Quetta, der Provinzhauptstadt Baluchistans, während der Zug sich bereits in Fahrt befand. Die gewaltige Explosion ließ den Personenzug entgleisen, und beschädigte angrenzende Wohngebiete sowie Fahrzeuge. «Bei dem Vorfall wurden mindestens 30 Menschen getötet und 103 verletzt», sagte Hameed Ullah Shah, ein örtlicher Polizeibeamter, der dpa. Es werde befürchtet, dass die Zahl der Toten noch steigen könnte.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Gewalt in Pakistan nimmt zu - Anschläge auf chinesische Projekte

In allen öffentlichen und privaten Krankenhäusern der Stadt sei der Notstand ausgerufen worden, teilte ein Sprecher der Provinzregierung mit.
Durch die Explosion seien mindestens drei Waggons und die Lokomotive entgleist. Sicherheitskräfte hätten das Gebiet abgesperrt und Rettungsmaßnahmen seien im Gange, sagte er ferner. Wo genau der Sprengsatz angebracht war, war zunächst unklar. Auch bestätigten die Behörden bisher nicht, ob und wie viele Armeeangehörige - wie von der Separatistengruppe beabsichtigt - ums Leben kamen.

In Pakistan hat die Gewalt in letzter Zeit stark zugenommen. So wurde im vergangenen Jahr ein Zug, der Hunderte von Sicherheitskräften und deren Familien beförderte, von einer verbotenen militanten Gruppe, der Balochistan Liberation Army (BLA), entführt. Bei einem tagelangen Gefecht zur Befreiung der Geiseln kamen mindestens zwei Dutzend Passagiere und Soldaten ums Leben. Die BLA ist die größte von mehreren militanten Gruppen, die für die Unabhängigkeit Baluchistans von Pakistan kämpfen. Die Gruppe steckt hinter den Gewalttaten, die sich insbesondere gegen milliardenschwere chinesische Infrastrukturprojekte richten.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Behördenvertreter: Zehn Tote nach Explosion in Pakistan
Unruheregion

Behördenvertreter: Zehn Tote nach Explosion in Pakistan

Mindestens zehn Menschen kommen bei einer Explosion in Pakistans Nordwesten ums Leben. Was über die Hintergründe in der konfliktgeprägten Region bekannt ist.

12.05.2026

Mindestens 31 Tote bei Selbstmordanschlag in Pakistan
Anschlag

Mindestens 31 Tote bei Selbstmordanschlag in Pakistan

Am vergangenen Wochenende kam es in Pakistan zu schweren Kämpfen im Südwesten mit Dutzenden Toten. Nun ereignet sich nahe der Hauptstadt ein Anschlag.

06.02.2026

Terrorismus

Mindestens 26 Tote bei Anschlägen vor Wahlen in Pakistan

Wahlen in Pakistan waren in der Vergangenheit häufig Ziel von Extremisten. Nun kommt es wieder zu verheerenden Anschlägen. Die Terrormiliz IS reklamiert die Tat für sich.

07.02.2024

Konflikte

Zehn Tote bei Angriff auf Polizeiwache in Pakistan

In den frühen Morgenstunden verwandelt sich eine Polizeistation in Khyber Pakhtunkhwa in ein Schlachtfeld. Ein brutaler Angriff hinterlässt zehn tote Polizisten und mehrere Verletzte.

05.02.2024

Zugunglück

Pakistan: Mindestens 30 Tote nach Zugentgleisung

Wieder sterben viele Menschen in Pakistan, als ein Zug entgleist. Der Eisenbahnminister schließt auch einen Terroranschlag nicht aus.

06.08.2023