Nahost

Palästinenserinnen bei iranischem Raketenangriff getötet

Der Iran greift eigentlich nicht palästinensische, sondern israelische Ziele an. Nun wird bei iranischem Beschuss jedoch ein Schönheitssalon im Westjordanland getroffen - mit verheerenden Folgen.

Der Iran greift Israel immer wieder mit Raketen an, auch das Westjordanland ist häufig betroffen. (Symbolbild) Foto: Sepahnews/ZUMA Press Wire/dpa
Der Iran greift Israel immer wieder mit Raketen an, auch das Westjordanland ist häufig betroffen. (Symbolbild)

Ramallah (dpa) - Bei einem iranischen Raketenangriff im Westjordanland sind palästinensischen Angaben zufolge drei Frauen getötet worden. Sieben weitere Palästinenserinnen seien verletzt worden, eine von ihnen schwebe in Lebensgefahr, teilte der palästinensische Rote Halbmond mit. Laut der Nachrichtenagentur Wafa wurde ein Schönheitssalon in dem Ort Beit Awa südwestlich von Hebron getroffen.

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Israels Armee bestätigte auf Anfrage, dass es in der Gegend einen Raketeneinschlag gegeben habe. Nach Erkenntnissen des Militärs handelt es sich um eine iranische Rakete - und keine Abfangrakete oder Teile davon. Medienberichten zufolge könnte vom Iran zuletzt häufig eingesetzte, international weitgehend geächtete Streumunition den Salon getroffen haben. 

Der Iran greift eigentlich nicht palästinensische, sondern israelische Ziele an. Immer wieder schlagen jedoch auch in palästinensischen Gegenden Raketen oder Teile davon ein. Bei einem iranischen Angriff auf Israel im Jahr 2024 wurde ebenfalls ein Palästinenser im Westjordanland von Raketensplittern getroffen und getötet. Der Mann stammte ursprünglich aus dem Gazastreifen.

Während es in Israel viele Bunker und Schutzräume gibt, ist das im Westjordanland nicht der Fall. Zudem gibt es keine Warnungen vor Raketenangriffen.

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