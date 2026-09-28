Künstliche Intelligenz

Papst fordert breiten Dialog über KI

Auf dem Heimflug aus Frankreich redet Leo XIV. über ein Thema, das ihm am Herzen liegt. Bei allen Sorgen über Risiken von KI versichert er: «Ich schlafe nachts gut.» Damit belässt er es aber nicht.

Papst Leo XIV. ist nach vier Tagen in Frankreich zurück in Rom. Foto: Benoit Tessier/Pool Reuters/AP/dpa
Papst Leo XIV. ist nach vier Tagen in Frankreich zurück in Rom.

Rom (dpa) - Angesichts zunehmender Ängste vor Künstlicher Intelligenz (KI) hat sich Papst Leo XIV. für einen breiten Dialog mit Tech-Konzernen, Politik und gesellschaftlichen Gruppen ausgesprochen. «Die Sorgen, die viele KI-Experten äußern, müssen ernst genommen werden», sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche auf dem Heimflug von seinem Frankreich-Besuch nach Rom. «Das ist ein Problem, zu dem wir uns zusammensetzen und reden müssen.»

Leo hatte im Frühjahr eine Enzyklika - ein Lehrschreiben der katholischen Kirche - zu Chancen und Risiken von KI veröffentlicht, das international viel beachtet wurde. Auf die Frage, ob er die Sorgen vor einer Zerstörung der Menschheit durch KI teile, antwortete der Papst an Bord seines Flugzeugs: «Ob ich im Panikmodus bin? Nein, bin ich nicht. Ich schlafe nachts ruhig.»

Seitenhieb gegen Trump

Mit Blick auf US-Präsident Donald Trump, der nach solchen Warnungen auch aus KI-Unternehmen von «Hoax» gesprochen hatte, fügte er jedoch hinzu: «Ich glaube nicht, dass das Fake News sind, wie manche behauptet haben, um sich finanzielle oder sonstige Vorteile zu verschaffen. Einfach zu sagen "Ach, das wird schon nicht geschehen" und die Augen zu verschließen, ist wahrscheinlich nicht der verantwortungsvollste Weg, damit umzugehen.»

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Der Papst verwies darauf, dass der Vatikan zum Thema KI bereits eine eigene Kommission eingerichtet hat. Ziel sei es, «Wege zu finden, die sicherzustellen, dass KI nicht an einen Punkt gelangt, an dem sie die Menschheit zerstören oder aus dem Geschehen verdrängen könnte.» Er sei «relativ optimistisch», dass darüber ein Dialog in Gang kommen könne. «Ich glaube, dass es genügend Menschen gibt, die sich ernsthaft dafür interessieren und bereit sind, sich damit auseinanderzusetzen.»

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Der «gute Amerikaner» - Leo XIV. ein Jahr im Amt
Vatikan

Der «gute Amerikaner» - Leo XIV. ein Jahr im Amt

Der erste Papst aus den USA widerspricht dem US-Präsidenten wie kaum jemand sonst - und bekommt dafür viel Lob. Mit anderen Dingen ist man vor allem in Deutschland nicht so zufrieden.

07.05.2026

Erstes Ostern mit Leo XIV. - Papst feiert Palmsonntag-Messe
Katholische Kirche

Erstes Ostern mit Leo XIV. - Papst feiert Palmsonntag-Messe

Der Palmsonntag bildet den Auftakt der vorösterlichen Woche. Für Leo XIV. ist es das erste Osterfest als Papst. Ein straffer Terminplan wartet auf ihn - mit Kreuzweg und «Urbi et Orbi»-Segen.

29.03.2026

Papst Leo XIV. bringt «Konklave-Bonus» zurück
Kirchenstaat

Papst Leo XIV. bringt «Konklave-Bonus» zurück

Es ist ein finanzieller Gruß des neuen Papstes: Nach dem Konklave sendet er eine Botschaft der Wertschätzung an die Vatikan-Angestellten.

24.05.2025

Neuer Papst Leo XIV. mahnt: «Nie wieder Krieg!»
Vatikan

Neuer Papst Leo XIV. mahnt: «Nie wieder Krieg!»

Erstmals spricht das neue Kirchenoberhaupt das Sonntagsgebet. Mehr als 100.000 Menschen jubeln ihm zu. Er nutzt das zu einem Appell an die «Großen der Welt». Und auch für einen Gruß an alle Mütter.

11.05.2025

Papst warnt vor Künstlicher Intelligenz
Vatikan

Papst warnt vor Künstlicher Intelligenz

Leo XIV. äußert sich vor den Kardinälen zu seinem Pontifikat: Er will den Weg seines Vorgängers fortsetzen. Und einer der Kirchenoberen bestätigt, dass der US-Amerikaner mehr als 100 Stimmen bekam.

10.05.2025