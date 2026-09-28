Papst fordert breiten Dialog über KI

Rom (dpa) - Angesichts zunehmender Ängste vor Künstlicher Intelligenz (KI) hat sich Papst Leo XIV. für einen breiten Dialog mit Tech-Konzernen, Politik und gesellschaftlichen Gruppen ausgesprochen. «Die Sorgen, die viele KI-Experten äußern, müssen ernst genommen werden», sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche auf dem Heimflug von seinem Frankreich-Besuch nach Rom. «Das ist ein Problem, zu dem wir uns zusammensetzen und reden müssen.»

Leo hatte im Frühjahr eine Enzyklika - ein Lehrschreiben der katholischen Kirche - zu Chancen und Risiken von KI veröffentlicht, das international viel beachtet wurde. Auf die Frage, ob er die Sorgen vor einer Zerstörung der Menschheit durch KI teile, antwortete der Papst an Bord seines Flugzeugs: «Ob ich im Panikmodus bin? Nein, bin ich nicht. Ich schlafe nachts ruhig.»

Seitenhieb gegen Trump

Mit Blick auf US-Präsident Donald Trump, der nach solchen Warnungen auch aus KI-Unternehmen von «Hoax» gesprochen hatte, fügte er jedoch hinzu: «Ich glaube nicht, dass das Fake News sind, wie manche behauptet haben, um sich finanzielle oder sonstige Vorteile zu verschaffen. Einfach zu sagen "Ach, das wird schon nicht geschehen" und die Augen zu verschließen, ist wahrscheinlich nicht der verantwortungsvollste Weg, damit umzugehen.»

Newsletter Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt. Email Registrieren Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.