Leo XIV.

Papst: Gegenrede auf Trump war nicht die Absicht

Trump und Papst lieferten sich aus der Distanz ein heftiges Wortgefecht, was weltweit Schlagzeilen machte. Nun bemüht sich Leo XIV. um eine Klarstellung.

Leo XIV. bemüht sich um Klarstellung nach Wortgefecht mit Trump. Foto: Andrew Medichini/AP/dpa
Leo XIV. bemüht sich um Klarstellung nach Wortgefecht mit Trump.

Luanda (dpa) - Papst Leo XIV. hat sich in der Auseinandersetzung mit US-Präsident Donald Trump um Entspannung bemüht. Die Interpretation mancher seiner Äußerungen sei «nicht in allen Aspekten korrekt» gewesen, sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche während seiner Afrika-Reise auf dem Flug nach Angola. «Das wurde so aufgefasst, als wolle ich dem Präsidenten widersprechen. Das liegt überhaupt nicht in meiner Absicht.»

Trump und Leo hatten sich zuletzt aus der Distanz ein heftiges Wortgefecht geliefert, was weltweit Schlagzeilen machte. Der US-Präsident warf dem Papst nach einer Reihe von Friedensappellen aus dem Vatikan eine «schreckliche» Außenpolitik vor. Kurz darauf stellte er ein KI-Gemälde von sich als Heiland ins Internet. Leo entgegnete: «Ich habe keine Angst vor der Trump-Regierung.» Später sprach er - ohne einzelne Politiker beim Namen zu nennen - von einer «Handvoll Tyrannen, die die Welt zerstören». Dies wurde vielfach miteinander in Zusammenhang gebracht.

Dazu sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche nun im Flugzeug vor Journalisten, die Rede mit dieser Äußerung sei bereits zwei Wochen zuvor vorbereitet worden - «also, bevor der Präsident etwas über mich gesagt hat und die Friedensbotschaft, die ich verbreite». Leo fügte hinzu: «Viel von dem, was seither geschrieben wurde, war Kommentar auf Kommentar im Versuch zu interpretieren, was gesagt wurde. Das wurde so aufgefasst, als wolle ich dem Präsidenten widersprechen.» Sein Ziel bleibe, eine Botschaft von Frieden und Gerechtigkeit in der Welt zu verbreiten.

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