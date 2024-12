Papst hält wegen Erkältung Gebet von Wohnsitz aus

Rom (dpa) - Papst Franziskus hat wegen einer Erkältung das traditionelle Angelus-Gebet in der Kapelle seines Wohnsitzes im Vatikan abgehalten. «Es tut mir leid, dass ich nicht bei euch auf dem Platz bin, aber es geht mir schon besser», sagte das 88 Jahre alte Oberhaupt der katholischen Kirche mit heiserer Stimme. Franziskus zeigte sich für das Gebet nicht wie üblich am Fenster des Apostolischen Palastes, sondern in einer Live-Übertragung.