Vatikan

Papst will auch nach Deutschland kommen - noch kein Termin

In Frankreich wird Leo XIV. umjubelt. Wie sieht es mit einer Reise ins Nachbarland aus? Eine Einladung gibt es schon längst. Aber der Papst bittet um Geduld.

Papst Leo XIV. will auch nach Deutschland kommen. Foto: Benoit Tessier/Reuters Pool via AP/dpa
Papst Leo XIV. will auch nach Deutschland kommen.

Rom (dpa) - Papst Leo XIV. will nach seiner umjubelten Frankreich-Reise auch nach Deutschland kommen. «Ich hoffe sehr, wieder dorthin zu reisen», sagte Leo vor Journalisten zu möglichen Reiseplänen auf dem Heimflug nach Rom. Er verwies darauf, dass er Deutschland aus der Zeit vor seiner Wahl zum Oberhaupt der katholischen Kirche kenne. Damals war er Leiter des weltweiten Augustinerordens. Zugleich bat er um Geduld. «In aller Bescheidenheit darf ich sagen, dass ich erst seit etwa 15 Monaten Papst bin.» 

Bislang gebe es für einen Besuch in Deutschland noch keinen Zeitplan oder Termin, sagte Leo auf der Rückreise nach Rom. An Auslandsreisen im nächsten Jahr stehe bislang nur fest, dass er im August am Weltjugendtag in Südkorea teilnehmen werde. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hatte Leo bereits vergangenes Jahr eine Einladung überbracht.

Papst hofft auf «missionarischen Geist» 

Während seines viertägigen Aufenthalts in Frankreich war Leo bei Gottesdiensten unter freiem Himmel von mehr als einer Million Menschen gefeiert worden. Der Papst äußerte die Hoffnung, dass so etwas trotz des massiven Rückgangs der Mitgliederzahlen der christlichen Kirchen auch in Deutschland möglich sein könnte. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Auch über Frankreich sei gesagt worden, die Kirche liege im Sterben. «Und doch haben wir gesehen, was in den letzten vier Tagen geschehen ist. Ich glaube, wenn wir den wahren missionarischen Geist und den richtigen Weg dafür finden, gibt es in Deutschland immer noch viele, viele Menschen, die ihren christlichen und katholischen Glauben leben und feiern wollen.»

Leo ging in diesem Zusammenhang auch kurz auf das Erstarken des rechtspopulistischen Lagers ein, ohne einzelne Parteien beim Namen zu nennen. Bei den Werten des Evangeliums gehe es «nicht um Hass und Spaltung, sondern um Verständnis, Mitgefühl und Begleitung». Er fügte hinzu: «Extremistische Ideen richten vielleicht viel mehr Schaden an, als uns derzeit überhaupt bewusst ist.»

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Papst Leo XIV. beginnt erste Afrika-Reise in Algerien
Vatikan

Papst Leo XIV. beginnt erste Afrika-Reise in Algerien

Fast ein Jahr ist Leo im Amt. Nun macht er seine bislang längste Reise - auf einen Kontinent, in dem die katholische Kirche wächst. Die erste Station hat auch mit seiner eigenen Vergangenheit zu tun.

13.04.2026

Erstes Ostern mit Leo XIV. - Papst feiert Palmsonntag-Messe
Katholische Kirche

Erstes Ostern mit Leo XIV. - Papst feiert Palmsonntag-Messe

Der Palmsonntag bildet den Auftakt der vorösterlichen Woche. Für Leo XIV. ist es das erste Osterfest als Papst. Ein straffer Terminplan wartet auf ihn - mit Kreuzweg und «Urbi et Orbi»-Segen.

29.03.2026

Papst Leo XIV. für erste Auslandsreise in Türkei gelandet
Pontifex

Papst Leo XIV. für erste Auslandsreise in Türkei gelandet

Nach gut einem halben Jahr im Amt reist der Pontifex erstmals ins Ausland. Dafür hat er sich zwei heikle Ziele ausgesucht. Für den ersten Teil der Reise trifft Leo nun in der Türkei ein.

27.11.2025

Papst Leo XIV. bringt «Konklave-Bonus» zurück
Kirchenstaat

Papst Leo XIV. bringt «Konklave-Bonus» zurück

Es ist ein finanzieller Gruß des neuen Papstes: Nach dem Konklave sendet er eine Botschaft der Wertschätzung an die Vatikan-Angestellten.

24.05.2025

Neuer Papst Leo XIV. mahnt: «Nie wieder Krieg!»
Vatikan

Neuer Papst Leo XIV. mahnt: «Nie wieder Krieg!»

Erstmals spricht das neue Kirchenoberhaupt das Sonntagsgebet. Mehr als 100.000 Menschen jubeln ihm zu. Er nutzt das zu einem Appell an die «Großen der Welt». Und auch für einen Gruß an alle Mütter.

11.05.2025