Polen plant vorübergehende Aussetzung des Asylrechts

Warschau (dpa) - Polen will die illegale Migration begrenzen und dafür das Recht auf Asyl zumindest vorübergehend aussetzen. Das sei eines der Elemente seiner neuen Migrationsstrategie, sagte der liberalkonservative Regierungschef Donald Tusk der Nachrichtenagentur PAP zufolge in Warschau. «Ich werde die Anerkennung dieser Entscheidung in Europa einfordern.» Details nannte er nicht.