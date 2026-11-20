Warschau (dpa) - Nach dem Absturz von drei militärischen Flugobjekten hat Polens Regierung Russland eine gezielte Provokation während eines Manövers der sogenannten Koalition der Willigen vorgeworfen. «Wir wissen ganz sicher, dass das, was vom Himmel gefallen ist, aus Russland kommt», sagte Regierungschef Donald Tusk. Dies sei eine «absichtliche Provokation», fügte er hinzu. Es sei kein Zufall, dass diese Objekte in der Nähe des Ortes abgestürzt seien, an dem die Manöver der Verbündeten der Ukraine stattfinden.

Am Morgen waren nach polnischen Regierungsangaben während russischer Luftangriffe auf die Ukraine drei russische Flugobjekte in den polnischen Luftraum eingedrungen und abgestürzt. Verteidigungsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz sagte, es handele sich wahrscheinlich in zwei Fällen um Marschflugkörper, in einem weiteren um eine Drohne. Verletzt wurde niemand.

Foto: Szymon Pulcyn/PAP/dpa Polens Verteidigungsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz sprach von zwei abgestürzten Raketen und einer Drohne.

In Polen findet das erste Militärmanöver der Koalition der Willigen zur Unterstützung der Ukraine statt. 2.800 Soldaten aus elf Ländern nehmen teil. Dabei soll getestet werden, wie nach dem Ende des Kriegs ein dauerhafter Frieden gesichert werden kann. Die Übung soll bis zum 22. November dauern und wird von Großbritannien und Frankreich geleitet. In Nowa Deba im Südosten des Landes war für Freitag eine Pressevorführung zu dem Manöver geplant. Der Ort liegt 43 Kilometer von Rudnik nad Sanem entfernt, wo eine der beiden Raketen einschlug.

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Krisenstab tritt zusammen

Regierungschef Donald Tusk rief angesichts des Vorfalls einen Krisenstab aus Ministern und Vertretern von Militär und Geheimdiensten zusammen. Das EU- und Nato-Land Polen ist ein wichtiger politischer und militärischer Verbündeter der von Russland angegriffenen Ukraine. Es sieht sich auch selbst von Moskau bedroht und rüstet massiv auf.

Den Angaben der Regierung in Warschau zufolge wurden in der Ortschaft Nowy Lipowiec rund 60 Kilometer von der polnisch-ukrainischen Grenze entfernt Trümmer eines Marschflugkörpers vom Typ CH-101 sichergestellt. Ein weiteres Flugobjekt schlug nahe dem Ort Rudnik nad Sanem ein. Verteidigungsminister Kosiniak-Kamysz sagte, auch hier handele es sich höchstwahrscheinlich um einen Marschflugkörper. In dem Dorf Molodycz, das etwa 37 Kilometer von der Grenze zur Ukraine liegt, soll hingegen eine Drohne abgestürzt sein.

Video zeigt einen Einschlag

Ein von dpa verifiziertes Video einer Überwachungskamera, das online kursiert, zeigt am frühen Morgen gegen 6.30 Uhr einen in der Ferne aufgenommenen Einschlag mit einer lauten Explosion. Der Standort der Kamera ließ sich einige Kilometer entfernt von der Ortschaft Nowy Lipowiec lokalisieren.

Ein Sprecher des polnischen Oberkommandos sagte, insgesamt seien während des russischen Luftangriffs auf die Westukraine elf Flugobjekte beobachtet worden, die drohten, den polnischen Luftraum zu verletzen. Bei drei davon sei dies dann tatsächlich der Fall gewesen.

Foto: Piotr Polak/PAP/dpa In Polen tritt nach dem Vorfall ein Krisenstab aus Ministern und Vertretern von Militär und Geheimdiensten zusammen.

Bei der ersten russischen Angriffswelle seien nahe der polnischen Grenze vor allem düsengetriebene Drohnen zum Einsatz gekommen. Bei der zweiten Angriffswelle habe es sich dann überwiegend um Lenkwaffen vom Typ Kalibr und CH-101 gehandelt. Die polnische Luftwaffe ließ demnach zwei Kampfflugzeuge vom Typ F-16 aufsteigen, außerdem seien noch zwei schwedische Kampfjets vom Typ Gripen in der Luft gewesen.